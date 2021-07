Cote d'Ivoire: Relance à la crise économique du Covid-19 - Une réunion de haut niveau pour réfléchir sur le financement

Les dirigeants africains s'unissent pour une reconstitution ambitieuse des ressources internationales de développement (IDA20) pour une relance à la crise économique du Covid 19. A cet effet le jeudi 15 juillet 2021 à Abidjan, le chef d'Etat, Alassane Ouattara et le Groupe de la Banque mondiale accueilleront une réunion de haut niveau.

Ce sommet avec des dirigeants africains aura pour objectif de mettre en exergue l'importance d'une 20ème reconstitution ambitieuse et substantielle des ressources de l'association internationale de développement (IDA20). La reconstitution soutiendra une relance résiliente à la crise économique du Covid 19 et aidera le continent à poursuivre sa transformation économique.

Cette réunion de haut niveau fait suite à l'appel lancé par les dirigeants africains, lors du Sommet sur le financement des économies africaines à Paris en mai 2021, pour un soutien renforcé dans l'objectif de soutenir une reprise verte et résiliente de leurs économies.

En outre, les discussions permettront d'identifier les priorités clés pour le financement en Afrique, et de défendre une politique et des contributions plus importantes pour la reconstitution ambitieuse des ressources de l'IDA20.

L'Afrique est le plus grand bénéficiaire de l'IDA avec 39 pays et a fait des efforts importants en vue d'améliorer ses indicateurs de développement tout au long des six décennies de partenariat avec la Banque mondiale.