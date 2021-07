Cote d'Ivoire: BAC 2021 - Mariatou Koné appelle à la responsabilité de la communauté éducative face aux cas de fraude

Les épreuves écrites du Baccalauréat ont été officiellement lancées le lundi 5 juillet 2021, au Lycée moderne Konan Camille d'Adiaké par le Pr Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation. Les résultats de cet examen à grand tirage sont prévus pour le 27 juillet prochain.

Elle a, à cette occasion, visité quelques centres de composition. Ce sont les collèges Sainte Marie d'Adiaké, Ehivet de Bonoua et le Lycée moderne de Bonoua. Face aux cas de fraude et de tricherie, elle a appelé à la responsabilité des candidats et de la communauté éducative. « Nous sommes venus à Adiaké et Bonoua pour encourager les candidats. Que chacun s'investisse dans son travail. Nous voulons juger la valeur intrinsèque de chaque candidat afin que le 27 juillet ce soit les élèves méritants qui soient admis au baccalauréat », s'est-elle adressée à la communauté éducative.

Dans le cadre de la lutte contre la fraude, elle a indiqué qu'elle n'allait pas dévoiler au grand jour sa stratégie. « Sachez que nous avons mis les différents candidats face à leurs responsabilités afin que prévale la conscience de chacun », a déclaré le Pr Mariatou Koné.

Elle a demandé aux acteurs de l'éducation d'être chacun son propre gendarme. « Que personne n'attende qu'il y ait des vidéos surveillance, des méthodes ultramodernes de lutte contre la tricherie », a prévenu la ministre. Et d'ajouter : « Que chacun sache qu'il fait un travail pour soi et que ceux qui les aident à tricher ne les aident pas en réalité », a dit la première responsable de l'Education nationale et de l'Alphabétisation.

D'ailleurs pour elle, les élèves en examen l'ont bien perçu et les examinateurs aussi devraient le comprendre.

Faisant le point sur la fraude, elle a relevé qu'en 2020, il y a eu 16 000 cas. « Cela est trop et il faut que cela s'arrête », a-t-elle martelé. Avant d'évoquer l'exemple du Sénégal où elle était récemment pour s'imprégner de leurs différentes méthodes. « Au Sénégal où nous sommes allés, il n'y a eu que trois cas de fraude qui sont considérés là-bas comme un sacrilège », a souligné le Pr Mariatou Koné. Avant d'affirmer : « Il faut qu'il en soit de même en Côte d'Ivoire. Que la tricherie soit un sacrilège ».

Avec le ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation