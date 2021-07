Cote d'Ivoire: Dédicace du livre "Le Cœur et l'Esprit" d'Amadou Gon Coulibaly - Le Premier ministre Patrick Achi exhorte à réaliser son rêve

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a exhorté les Ivoiriens le 5 juillet 2021 à Abidjan, à transformer en réalité le rêve laissé par feu le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly. C'était lors de la présentation du livre autobiographique « Le Cœur et l'Esprit » du défunt, publié à la veille du premier anniversaire de son décès.

« Amadou Gon Coulibaly nous a laissé un rêve que nous avons le devoir de réaliser. En Amadou Gon, j'ai certes perdu un ami, mais son rêve ne meurt pas. Il avait un rêve et une passion pour la Côte d'Ivoire », a affirmé Patrick Achi. Et d'ajouter qu'Amadou Gon Coulibaly était un grand homme d'Etat qui aimait son pays et voulait en faire un grand pays d'Afrique. Les Ivoiriens ont la responsabilité de faire en sorte que son projet de société voit le jour.

« Le Cœur et l'Esprit » est une publication de Frat Mat Éditions et des Editions Ensuite. Il a été réalisé avec la collaboration de Zyad Limam (Directeur de Rédaction du Mensuel « Afrique Magazine », basé en France) et de Venance Konan (Directeur Général du Groupe de presse ivoirien Fraternité Matin).

C'est un livre de 155 pages qui comprend onze chapitres. Amadou Gon Coulibaly y raconte son enfance, son adolescence, son parcours universitaire en France et les débuts de sa carrière professionnelle. Il évoque aussi sa vision pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique.

La porte-parole de la famille Gon Coulibaly, Djénébou Gon Coulibaly Okou, a invité tous ceux qui veulent savoir qui était Amadou Gon Coulibaly, à lire le livre « pour découvrir Amadou Gon, l'homme secret, l'homme discret », a-t-elle soutenu.

Amadou Gon Coulibaly a été Premier Ministre de Côte d'Ivoire du 10 janvier 2017 au 8 juillet 2020, date de son décès.