Afrique de l'Ouest: BRVM - Forte hausse de 163 milliards de FCFA de la capitalisation des obligations

La capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régional des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une forte hausse de 163,016 milliards FCFA à l'issue de la séance de cotation de ce mardi 6 juillet 2021.

Cette capitalisation est en effet passée de 6612,917 milliards de FCFA la veille à 6775,933 milliards de FCFA ce mardi 6 juillet 2021.

En revanche, celle du marché des actions s'est repliée de 10,954 milliards de FCFA, s'établissant à 4804,669 milliards de FCFA contre 4815,623 milliards de FCFA la veille.

La valeur totale des transactions s'est élevée à 1,128 milliard de FCFA contre 175,399 millions de FCFA la veille.

Du côté des indices, on note un repli. L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a ainsi cédé 0,81% à 129,66 points contre 130,72 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse), a cédé 0,23% à 159,65 points contre 160,02 précédemment.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Solibra (plus 7,50% à 85 525 FCFA), Total Côte d'Ivoire (plus 7,22% à 1 560 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 6,85% à 390 FCFA), Sitab Côte d'Ivoire (plus 2,52% à 3 250 FCFA) et Setao Côte d'Ivoire (plus 2,33% à 660 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 6,76% à 345 FCFA), CFAO Siem Côte d'Ivoire (moins 5,84% à 645 FCFA), Compagnie ivoirienne d'électricité (moins 4% à 1 680 FCFA), Crown Siem Côte d'Ivoire (moins 3,61% à 400 FCFA) et Nestlé Côte d'Ivoire (moins 2,86% à 3 400 FCFA).