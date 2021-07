Madagascar: Systèmes alimentaires - Une première concertation nationale aura lieu jeudi

Une première concertation nationale sur les systèmes alimentaires sera organisée le jeudi 8 juillet 2021 à Madagascar.

L'objectif vise à recueillir les engagements de toutes les parties prenantes concernées dans la planification des systèmes alimentaires performants, inclusifs, résilients et durables, ainsi que les réflexions des citoyens et consommateurs malgaches. Cette initiative est placée sous le lead du ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche avec l'appui du système des Nations Unies à Madagascar. Compte tenu de la situation sanitaire et par mesure de précaution, la première concertation se fera via la plateforme Zoom avec un relais en direct de l'événement sur la page Facebook spécialement dédiée au projet.

Interagir en commentaires. Près de 700 participants répartis en 50 groupes de discussions seront connectés dans les 22 régions. Un dispositif a été mis en place pour que les participants issus de toutes les régions puissent avoir des points de connexion Internet. Les organisateurs invitent tous les nationaux à se connecter sur la page « Haogna ho an'ny rafitra ara-tsakafo eto Madagasikara » le 8 juillet 2021 de 9h à 13h pour qu'un ensemble de solutions puissent être identifiées. Ce qui contribuera à améliorer les systèmes alimentaires à Madagascar. Les internautes suivront ainsi les débats et pourront interagir en commentaires sur les questions qui seront posées sur des thématiques ayant trait au sujet. Ils pourront également donner leurs points de vue et recommandations pour lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle à Madagascar, selon les organisateurs.

Feuille de route. Il faut savoir que trois thématiques principales seront discutées lors de cette première concertation nationale. Ce qui va servir de ligne conductrice à l'élaboration d'une feuille de route qui définira les bases d'une amélioration des systèmes alimentaires nationaux. Ces thématiques porteront notamment sur la promotion de l'accès à une alimentation diversifiée, saine et nutritive, la promotion d'une gouvernance favorisant des moyens de subsistance équitables et résilients ainsi que la promotion d'une production résiliente face au changement climatique assurant la durabilité des ressources naturelles. En tout, l'évènement sera placé sous le thème « Population malagasy bien nourrie et en meilleure santé, grâce à des systèmes alimentaires performants, inclusifs, résilients et durables ».