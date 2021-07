Madagascar: Vie d'entreprise - Le groupe Telma à la rencontre de ses partenaires et clients à Mahajanga

L'administrateur directeur général de Telma, Patrick Pisal Hamida et le gouverneur de la Région Boeny, Mokthar Andriantomanga.

Telma enchaîne les rencontres avec ses partenaires et clients dans les régions. Après Toamasina dans la région Atsinanana, c'était au tour de Mahajanga dans la région Boeny de recevoir la deuxième édition du Telma Business Customer's meeting.

La rencontre qui s'est tenue le 02 juillet à l'hôtel Baobab Tree, à Mahajanga, aura été un moment privilégié pour les membres des secteurs public et privé pour prendre connaissance du champ des possibilités qu'offre le groupe Telma en vue de la concrétisation de leurs projets et de la facilitation de leur quotidien.

Partenaire du développement. « Nous partons du principe qu'il est nécessaire de se retrouver après ces quelques mois de confinement éprouvant », a expliqué Patrick Pisal Hamida, administrateur directeur général de Telma qui est venu spécialement assister à cet événement. « Nous voulons montrer à nos partenaires et nos clients que nous continuons d'avancer avec eux malgré cette situation », a-t-il poursuivi. Plusieurs membres de l'administration publique et du secteur privé sont venus honorer de leur présence cette soirée organisée par l'opérateur en télécommunication. Une occasion pour Telma de témoigner sa reconnaissance à ses partenaires et clients pour leur confiance. « Telma est aujourd'hui un opérateur qui se positionne comme un partenaire de développement, aussi bien pour l'administration publique que pour les opérateurs économiques », selon toujours Patrick Pisal Hamida.

Innovations technologiques. C'était également une occasion pour le groupe Telma de se rapprocher de leurs clients de la région Boeny. Telma, Mvola et M'balik ont pu présenter les dernières innovations technologiques et les nouveaux services développés ces derniers mois. Les équipes du groupe ont pu dévoiler leurs offres et services dans un cadre moins professionnel. « C'est toujours agréable de rencontrer nos partenaires en dehors des bureaux », a avoué Satanirina Ramanantoanina de M'Balik. « C'est une opportunité de renforcer la confiance de nos partenaires et d'échanger avec eux », a-t-il fait remarquer. « Nous réitérons notre volonté de faire de chaque Malgache un citoyen du monde digital », a pour sa part conclu le directeur général de Telma.