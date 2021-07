Madagascar: Propriétés bâties - Recensement entre juillet et septembre

« Les agents recenseurs vont commencer leurs descentes dans les quartiers d'Antananarivo dans le cadre du « fanisana trano 2021 ». »

C'est de ce ton qu'un responsable auprès de la commune urbaine d'Antananarivo (CUA) a fait savoir le prochain démarrage du recensement des propriétés bâties dans la CUA. Une initiative qui vient après le dernier recensement organisé en 1997. Et surtout compte tenu de l'expansion de la capitale où les nouvelles constructions augmentent d'année en année. Le recensement des propriétés bâties concerne les six arrondissements de la capitale. Fruit de la collaboration entre la CUA et le Projet de Développement Urbain Intégré et de Résilience du Grand Antananarivo ou PRODUIR, il intervient après la phase pilote menée dans le 5ème arrondissement en 2020.

Comm. La sensibilisation des foyers et des propriétaires de bâtis sera d'ores et déjà lancée afin de les préparer au passage des agents de recensement durant les mois de juillet, août et septembre 2021. Les agents recenseurs sont actuellement en formation pour que le recensement soit fait dans les normes et dans les temps. Ils seront sur le terrain à partir de ce mois de juillet. L'implication effective des institutions concernées, tant publiques que privées, est un gage de réussite de ce projet de recensement. Il est clair que cette initiative va permettre à la CUA « de disposer de nouvelles données mises à jour qui contribueront à accroître ses ressources propres, permettant ainsi de renforcer son autonomie financière, d'entretenir les infrastructures existantes et d'investir dans des nouvelles« .