Madagascar: Concurrence - La qualité du carburant remonte en surface

Pour se démarquer des autres et satisfaire la clientèle, Shell vante la qualité et la quantité de ses produits. Une stratégie commerciale devenue nécessaire.

Un cas unique et inique au monde. Les prix affichés par toutes les stations-service, d'une enseigne à l'autre, sont les mêmes. Ici, il est question de vérité et non de... variété des prix. Un gérant à la retraite explique cet état de fait par un contexte particulier. « Puisque les sociétés pétrolières de distribution sont soumises aux mêmes conditions d'importation du carburant. Puisqu'elles sont administrées par le même régime fiscal le long du différentiel des coûts, elles n'ont pas de marge de manœuvre sur les prix de vente, fixés du reste par l'État ».

Il poursuit « un écart de 10 ou de 20 ariary peut faire une grande différence et déboucher sur un marché de monopole. Les clients iront, tels des moutons de Panurge, vers le moins cher sur le marché ». Aussi, la concurrence se décale-t-elle aujourd'hui sur d'autres paramètres adjacents. Comme les péchés mignons bien achalandés dans les boutiques. Souvent accompagnés par une pause café. Ou un coin pour vulcanisation. Quand bien même la grosse part du chiffre d'affaires des stations-service se réalise par la vente des produits dits « blancs ».

Coups de pompe

Shell a trouvé une autre astuce. En mettant en avant la fiabilité de ses produits, autant sur la qualité que la quantité. Une vaste campagne de publicité, sous forme de sensibilisation, est menée depuis plusieurs jours dans ce sens. Pour éviter d'éventuels coups de pompe ailleurs. D'autres distributeurs ont, de leur côté, imposé le respect de certaines valeurs pour mieux traiter les automobilistes. Avec quelques attentions particulières. Lavage des pare-brises, par exemple.

Toujours dans ce souci de fournir des services de proximité avec tout ce qui se fait de mieux sur place, Vivo Energy Madagascar, la société qui distribue et commercialise les carburants et lubrifiants de marque Shell à Madagascar, et Bosch, le grand fournisseur allemand de pièces de rechange automobiles et techniques, ont annoncé la signature d'un contrat à Madagascar, à travers son représentant Materauto. Pour l'ouverture du premier centre Bosch Car Service sur la station-service Shell Diamondra Andraharo et très bientôt sur la station-service Shell Ankoay By-Pass. Avec l'ouverture de ses deux centres, les automobilistes de passage ou situés dans la capitale peuvent désormais avoir accès à un centre de service de haute qualité.

Mondher Bouhouche, directeur général de Vivo Energy Madagascar, s'en félicite: « Ce partenariat confirme l'objectif de Vivo Energy d'apporter continuellement des solutions innovantes à notre clientèle en croissance constante. C'est une excellente opportunité de renforcer la relation clientèle en perfectionnant notre offre de services pour véhicules. Nous sommes confiants qu'avec Bosch, nous resterons à l'avant-garde et procurerons à nos clients des services automobiles et des pièces de rechange de classe mondiale dans nos stations-service Shell. »

Alexandre Dupré, directeur Général de Materauto - représentant Bosch, soutient cette même conviction: « Ce partenariat résulte de la réunion de deux marques et entités partageant les mêmes valeurs dédiées à la clientèle.» Tout a été dit.