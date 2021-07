Madagascar: Lutte contre la faim - Mobilisation pour l'amélioration des systèmes alimentaires

Comment faire face à l'urgence? C'est en gros la question sur laquelle les participants aux concertations nationales sur les systèmes alimentaires à Madagascar tâcheront d'apporter des réponses à partir de demain.

Il s'agit d'une mobilisation générale puisque près de 700 acteurs, issus de vingt deux régions, participeront à la première concertation qui se fera en ligne ; et qu'un dispositif a été mis en place pour permettre également au grand public de suivre les débats et interagir.

Tous les acteurs sont ainsi fortement mobilisés. Et il y a de quoi. La situation de la faim et la malnutrition restent à un niveau alarmant. La Grande Île figure parmi les vingt points névralgiques répertoriés par l'Organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) où une insécurité alimentaire aiguë est à considérer. Ses systèmes alimentaires ne sont d'ailleurs pas encore performants pour y faire face.

Trois thématiques

Aussi, durant cette première concertation, les participants se pencheront sur trois thématiques principales qui vont servir de lignes directrices à l'élaboration d'une feuille de route qui définira la base de l'amélioration des systèmes alimentaires nationaux pour qu'ils soient durables. Ils discuteront de la gouvernance, l'accès à une alimentation diversifiée, saine et nutritive, et une production résiliente face au changement climatique qui assure en même temps la durabilité des ressources naturelles.

Pour le ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche (MAEP ), Lucien Ranarivelo, « cette concertation devra stimuler les échanges et les réflexions en faveur des systèmes alimentaires qui contribuent à la fois à la santé de tous, à nos moyens d'existence et à la préservation de nos ressources naturelles ».

À noter que Madagascar se prépare au Sommet des Nations-Unies sur les systèmes alimentaires. Au final, trois concertations nationales et un pré-sommet sont programmés avant ce grand rendez-vous. Les autorités locales y présenteront entre autres les engagements de la Grande Île par rapport aux dix-sept Objectifs de développement durable (ODD) des Nations-Unies.