Afrique: EN TOILE DE FOND - Temps judiciaire et ton contestataire en Côte d'Ivoire

Acquittement de la justice internationale pour l'ancien Président Laurent Gbagbo et condamnation, sur le plan national, pour l'ex-chef rebelle et ancien Premier ministre Guillaume Soro.

En Côte d'Ivoire, le temps judiciaire n'a jamais été aussi en synchronisation avec le ton contestataire et même identitaire. En l'espace de quelques mois, après la réélection du Président Alassane Ouattara pour un troisième mandat, la réconciliation nationale tant chantée n'est pas reprise en chœur et n'a pas atteint tous les cœurs dans le landernau politique et social ivoirien.

Les cicatrices des crises politico-militaires de 2002 et de 2010 ont ainsi ressurgi et ouvert d'autres plaies qui seront difficiles à panser et qui laissent penser aux tensions que la Côte d'Ivoire a traversées ces deux dernières décennies. Avec son retour au pays auréolé d'un acquittement de la justice internationale après une procédure de 10 ans, l'ancien Président Laurent Gbagbo a toujours en tête les évènements douloureux et malheureux qui lui ont fait perdre le pouvoir après les élections de 2010.

Même si dans ses éléments de langage, la réconciliation est l'un des maîtres-mots, il ne demeure pas moins que son retour peut aussi créer autant de problèmes qu'il n'en résout. C'est dire que le grand chantier de la réconciliation qui avec l'économie faisait partie de la feuille de route du Président Ouattara est toujours en chemin et on ne sait pas s'ils vont déboucher sur les sentiers de la paix.

La condamnation dernièrement à perpétuité pour complot et tentative d'atteinte à la sûreté de l'État de Guillaume Soro et la dissolution de son mouvement «Génération et Peuples solidaires» ne sont pas de nature à faire taire les dissensions politiques sur fond de contestations communautaires, identitaires et tensions sécuritaires auxquelles ce pays fait face.

RECOLLAGE-DÉCOLLAGE. Aujourd'hui, les mêmes mots et les mêmes impressions reviennent sur la Côte d'Ivoire. Ce pays a pris sa vraie place en Afrique de l'Ouest et sur le reste du continent sur le plan économique. Malgré ces deux crises politico-militaires qu'elle a eu à subir, elle a réussi à revenir de loin en affichant des statistiques macroéconomiques intéressantes avec un taux de croissance qui truste avec les 10 %.

Elle est restée la locomotive de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa). Des performances économiques qui sont visibles dans un pays en chantier avec des nouvelles infrastructures. Mais tous ces efforts entrepris pour le décollage économique du pays risquent d'être remis en cause sur le plan interne par un tissu politique et social dont le recollage tarde à se faire. À l'externe aussi, la proximité avec les foyers d'insécurité djihadiste aux frontières nord avec le Mali et le Burkina Faso inquiète.

La Côte d'Ivoire a même eu à subir de plein fouet des attentats terroristes en 2016 à Grand Bassam. C'est dire que les défis sécuritaires sont encore énormes pour le Président Alassane Ouattara. Il devra ainsi faire allier un décollage économique qui va de pair avec le recollage du tissu politique et social ivoirien. Un chantier aussi énorme et titanesque que celui économique.

Tout cela pour montrer la fragilité de nos pays qui, comme la Côte d'Ivoire, doivent faire face sur le plan interne à des dissensions sociales latentes mais imprévisibles et des menaces terroristes diffuses venant de l'externe. Pour y faire face, la Côte d'ivoire a besoin, certes d'une économie en pleine relance, mais aussi d'un dialogue politique social inclusif et aussi une réconciliation nationale de tous ces fils et filles. Ces aspects sont les ailes qui vont soutenir un vrai décollage économique.

La grande question sera de savoir s'il est possible d'aboutir à la réconciliation nationale tant chantée en intégrant dans le processus certains acteurs (Laurent Gbagbo) tout en excluant d'autres qui ont eu à jouer des rôles majeures dans l'histoire politique de ce pays, à l'image de Guillaume Soro ?