Sénégal: [Focus] «Koxeurs» du transport urbain - Des débrouillards qui résistent aux mutations du secteur

Ce serait une erreur de les enterrer très tôt. Ils résistent au temps et au renouvellement progressif du parc automobile. Organisés en groupements, les « koxeurs » (rabatteurs) se « réinventent » grâce aux taxis collectifs et aux véhicules particuliers qui basculent dans le transport en commun.

La température dépasse les 30 degrés en cette matinée du mercredi 23 juin. Malgré la forte canicule et un soleil au zénith, Abdoul Cissé n'a pas le choix. Sa chemise trempée de sueur témoigne de sa souffrance entre les véhicules. Devant l'échangeur de Poste Thiaroye baignant dans une ambiance assourdissante faite de vrombissement des moteurs et de décibels des mégaphones faisant la promotion des plantes naturelles, il se faufile entre les taxi-clandos. Et le plus souvent, ses mouvements sont ponctués de rouspétances. « Il faut dégager la voie. Ce n'est pas votre arrêt », peste-il devant un conducteur de bus resté zen malgré le ton violent du monsieur. « Koxeur » depuis cinq ans, le bonhomme à la silhouette squelettique a fini par faire la place à un car rapide. D'une voix rauque, il entonne son habituel appel à la clientèle. « Thiaroye- Yeumbeul, Thiaroye-Yeumbeul », scande-t-il. Grâce à cette activité, il nourrit sa famille avec des revenus de près de 3000 FCfa, voire plus, par jour. « C'est un travail comme les autres. Nous sommes un groupe de cinq personnes. Au moment de faire le bilan journalier, chaque membre peut se retrouver avec plus de 3000 FCfa », explique-t-il, une fiche à la main, la tête couverte d'un « Tengadé », chapeau de paille. À quelques pas, Matar Mbaye, un colosse, guette deux passagers pour permettre à un taximan de rallier le centre-ville. « Sandaga, Place de l'Indépendance à 1000 francs », s'égosille-t-il à l'intention d'une dame. La mission assurée, le trentenaire empoche 300 FCfa qu'il dépose auprès d'un vendeur de café. « En une journée, tu peux glaner plus de 2500 FCfa. Nous sommes chahutés, mais nous en faisons notre gagne-pain », raille-t-il.

Pas menacés par les bus

Avec le renouvellement du parc automobile et l'introduction des bus, beaucoup pensaient que c'est la mort assurée des « koxeurs ». Mais, ces changements n'inquiètent pas forcément les rabatteurs de Castors. À côté de la station-service Total, plusieurs taxis et des véhicules particuliers sont stationnés. Une fiche à la main, un vieil homme oriente les passagers selon leur destination. Entre Diamaguène, Keur Massar, Fass Mbao, Rufisque et Diamniadio, le transport est bien organisé. Le chauffeur qui encaisse 4400 FCfa pour les quatre places a l'obligation de remettre 500 FCfa au Collectif des rabatteurs. Ainsi, l'enveloppe journalière, qui dépasse souvent 30 000 FCfa, est répartie aux six rabatteurs des lieux ; ce qui permet de faire face à la concurrence des bus, selon l'un d'eux. « Avec l'introduction des bus, les cars rapide sont moins nombreux. Mais, avec les taxis-clandos et les véhicules particuliers qui basculent petit à petit dans le transport en commun, nous continuons à tirer notre épingle du jeu », se réjouit-il, tasse de café à la main. À sa droite, son camarade tient à s'exprimer sous le couvert de l'anonymat. La collaboration nouée avec les taximan fait bien des heureux, à son avis. « C'est l'organisation qui fait la différence. Tous les chauffeurs qui fréquentent ce garage paient le double du tarif proposé par les cars rapides et « Ndiaga Ndiaye » dont certains s'éclipsaient après avoir fait le plein », lâche-t-il tout sourire. Une vieille activité qui se réinvente et tient tête à la concurrence.

Un créneau de plus en plus investi par les jeunes

Jadis chasse gardée de personnes âgées de 50 ans et plus ou de personnes victimes d'accidents de la circulation, l'activité de « koxeur » est de plus en plus investie par des jeunes. Fuyant le soleil, Ibrahima Faye s'est retranché sous la tente d'une vendeuse de fruits à Poste Thiaroye. Riche d'une expérience de près de deux décennies dans ce secteur, l'homme vêtu d'une chemise noire et d'un bonnet du même ton ressasse ses souvenirs au garage de Yeumbeul. « C'est quand j'ai perdu mon emploi dans une usine à Mbao que j'ai entamé cette activité. À l'époque, j'étais avec deux collaborateurs : l'un avait perdu l'une de ses jambes à la suite d'un accident, l'autre, du nom d'Ousseynou, était un ancien travailleur à la Sotrac », se souvient-il, le visage gai. C'est d'ailleurs cette activité qui lui a permis d'acquérir un terrain. « À l'époque, on n'était pas nombreux ; on s'en sortait bien. D'ailleurs, c'est cette activité qui m'a permis d'avoir un toit », informe-t-il assis en face de plusieurs taxis. D'hier à aujourd'hui, Ibrahima constate un « envahissement » par les jeunes. Ce qu'il assimile à de la paresse. « À Poste Thiaroye, sur six « koxeurs », les quatre ont entre 25 et 40 ans alors qu'à l'époque, c'était un créneau pour les vieux et les personnes victimes d'accidents », déplore l'homme de 58 ans. Des explications battues en brèche par Matar Mbaye. Il y voit une activité comme n'importe laquelle, qui accueille toutes les tranches d'âge. « Face au chômage, les jeunes frappent à toutes les portes. Dans le désarroi, on se suffit du peu d'argent qu'on gagne quotidiennement. Il ne s'agit pas de paresse, mais d'une détermination à gagner sa vie dignement », réplique-t-il. S'il faut faire un choix, Pape Ousmane Sall opte, sans longue réflexion, pour l'ancienne génération. Debout à l'arrêt 73, le passager justifie son choix par le manque de professionnalisme des plus jeunes. « Certains harcèlent les passagers, d'autres font du chantage », regrette-t-il.

Des chauffeurs du dimanche

L'activité de Matar Mbaye, c'est du lundi au dimanche. Le dernier jour de la semaine, il se mue en chauffeur de taxi-clando. Prenant le relais d'un de ses amis, il assure le trajet Poste Thiaroye-Pikine Tally Boumack. À l'heure du bilan, une partie de la recette lui revient de droit. « Pour la journée du dimanche, nous faisons du « rangou » en prenant le relais des chauffeurs de taxis qui ont travaillé du lundi au samedi. Cela nous permet de rentrer avec 5000 FCfa au minimum », informe Matar. Chauffeur de taxi-clando au garage de Poste Thiaroye, Mamadou Mbodji loue ce système qui, souligne-t-il, est porté par une relation de confiance. « On ne travaille pas avec n'importe qui. Pour mon cas, je collabore avec un jeune très sérieux dans l'objectif de préserver mon outil de travail. Du coup, c'est du gagnant-gagnant. S'il gagne 7000 FCfa, les 4000 FCfa lui reviennent de droit, les 3000 restants sont destinés à l'achat du carburant pour le lendemain », explique Mamadou.