Togo: Journée publique de restitution du compte administratif, exercice 2020

Promouvoir la redevabilité et la participation citoyenne au niveau communal en favorisant un cadre d'échanges entre les autorités communales et les citoyens ; c'est la cause de la rencontre pour la restitution du compte administratif 2020 pour la commune de Tône 1.

Il s'agissait pour les autorités communales de présenter les résultats de l'exécution budgétaire 2020 et les investissements réalisés au profit de leurs populations, de présenter la situation de l'exécution du budget 2021 au premier trimestre et les dispositions prises pour atteindre les prévisions budgétaires et aux populations de donner leurs avis sur les acquis et proposer des solutions pour favoriser leur participation à tous les chantiers communaux.

Ainsi, le conseil municipal de la commune de Tône 1, réuni en session ordinaire du 16 avril au 25 mai 2021 , a voté son compte administratif 2020 dont le budget prévisionnel est de 275 315 067 F CFA ; Les recettes totales réalisées s'élèvent à 155 178 520 F CFA et les dépenses totales réalisées s'élèvent à 157 325 390 F CFA avec donc un résultat déficitaire de 2 146 873 F CFA ;

Les difficultés ayant occasionné ce déficit se situent en quatre points ; l'incivisme fiscal, la survenue de la pandémie à corona virus, l'insuffisance des moyens matériels et humains pour le recouvrement et la non-participation active des populations à l'action publique.

Afin de relever le défi, les autorités communales comptent poursuivre les activités de sensibilisation, promouvoir la transparence budgétaire, mener des actions de renforcement des capacités des élus locaux et agents communaux, la mise en place du budget participatif et la prise en compte des besoins des populations dans la programmation des investissements.

Les acteurs réunis ont pris des engagements pour accompagner la commune en sensibilisant individuellement leurs parents sur le civisme fiscal.

Pour ce qui est de la situation financière du premier trimestre 2021, le budget de la commune Tône 1, exercice 2021 est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 237 451 460 FCFA.