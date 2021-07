Cote d'Ivoire: Coopération militaire / Fin de mission pour deux attachés de défense en Côte d'Ivoire les colonels Clochard et Mancotywa reçoivent des médailles de l'ordre national

Le colonel Xavier Clochard, attaché de défense de la France et le colonel Kido Mancotywa, attaché de défense de l'Afrique du Sud sont en fin de mission en Côte d'Ivoire. Pour marquer leur départ, ils ont reçu, le lundi 5 juillet 2021 des mains du ministre d'État, ministre de la Défense, des médailles de l'Ordre national.

Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense a élevé les colonels Xavier Clochard et Kido Mancotywa, respectivement au grade d'Officier de l'Ordre national et Chevalier de l'Ordre du Mérite ivoirien, pour l'excellence de la coopération militaire entre la France, à travers l'ouverture de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacqueville et l'Afrique du Sud, dans le domaine de la formation des officiers ivoiriens.

Téné Birahima Ouattara a profité de sa rencontre avec les attachés de défense des ambassades accréditées en Côte d'Ivoire, pour rappeler la détermination du Président Alassane Ouattara, chef suprême des Armées, à faire face à la menace terroriste qui n'épargne pas la Côte d'Ivoire : « Le Président de la République et le gouvernement ivoirien sont déterminés à maintenir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire. A cet effet, une zone opérationnelle du Nord a été créée afin de mieux contrôler cette partie du territoire et mettre hors d'état de nuire, les bandes criminelles et terroristes qui cherchent à s'y implanter ».

Téné Birahima Ouattara a sollicité la coopération entre les États pour atteindre rapidement cet objectif. Le colonel Xavier Clochard, appelé à d'autres fonctions à Bruxelles, en Belgique, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, a travaillé au cabinet du ministre de la Défense en tant que conseiller, entre 2013 et 2015.

Après des fonctions exercées dans d'autres pays en Afrique et dans les Balcans, le colonel Xavier Clochard revient en Côte d'Ivoire, en 2018, lorsqu'il est nommé attaché de défense de l'ambassade de France. Quant au colonel Kido Mancotywa, officier des Forces spéciales, il est en fonction à l'ambassade de l'Afrique du Sud à Abidjan, depuis juillet 2017.