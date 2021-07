Cote d'Ivoire: Médias / Télévisions - La bataille de l'audience fait rage

Un an après l'effectivité de la libéralisation du secteur de l'audiovisuel, les chaînes de télévision RTI (1,2,3), La Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI), A+ Ivoire (groupe Canal +) et Life TV qui occupent l'espace audiovisuel revendiquent chacune le leadership en matière d'audience. Selon une étude de Omedia, partenaire de Médiamétrie dont le groupe CANAL + est actionnaire, et qui est la seule étude mesurant l'audience des chaines de Télévision mensuellement, A+ Ivoire a occupé la tête du classement en termes d'audience en janvier et février 2021.

Un mois plus tard, soit en mars, c'est le groupe RTI qui a eu l'assentiment des téléspectateurs Ivoiriens, occupant ainsi la première place. Nci et Life TV suivent ces chaines historiques. Selon cette étude, Life Tv a perdu 50% de part d'audience. Pour plusieurs observateurs, les résultats d'Omedia en matière d'audience manque de fiabilité et d'intégrité. En effet Omedia interroge chaque mois, dans la rue, par l'intermédiaire de jeunes prestataires peu contrôlés, un échantillon de taille très modeste (560 personnes), insuffisant selon de nombreux spécialistes des sondages pour assurer une fiabilité minimale des résultats. C'est ce qui explique que des chaines inconnues du paysage audiovisuel ivoirien peuvent figurer dans le TOP 30 puis disparaitre le mois d'après, c'est dire l'étendue du problème. Une source proche du dossier a expliqué que dans des réunions avec la Haute Autorité de la Communication Audiovisuel (HACA), les chaines de télévision s'accordaient sur le fait que cette étude Omedia-Médiamétrie dérange le marché publicitaire.

Une autre étude de mesure d'audience publiée récemment et réalisée par KANTAR (ex-Sofres), qui présente l'avantage de n'avoir aucun lien capitalistique avec un média, positionne en part d'audience, A+ Ivoire et le Groupe RTI si au même niveau que RTI2 loin derrière RTI 1, suivie de NCI puis de la Rti 3. Les autres chaines Ivoiriennes n'apparaissant pas dans le top 30. L'étude MCMY commandée et publiée par la RTI, portant sur 5000 personnes a donné quant à elle le classement suivant en audience veille : RTI1 :23,5% ; RTI2% : 12,0% ; A+Ivoire :10,7%; NCI : 6,3% ; Life TV : 4,3% ; RTI 3 : 1,7%.

Cependant toutes les chaînes privées ont dénoncé le fait que cette étude interne est financée et organisée par la Rti ce qui poserait un problème de conflit d'intérêt. Pour permettre au consommateur de se faire une idée précise des chaines plébiscitées par les téléspectateurs, il est nécessaire d'analyser les comptes des réseaux sociaux (Facebook et YouTube) des dites chaines. C'est 1,335 millions d'abonnés sur la page Facebook RTI Officiel. Se positionne en 2er position NCI qui en 18 mois d'existence, compte 1,162 millions d'abonnés devant A+ Ivoire 662 mille abonnés et Life TV 440 mille abonnés YouTube révèle le top des vidéos les plus regardées ces derniers mois.