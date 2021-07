Burkina Faso: Crise de hoquet - Quelques astuces pour s'en débarrasser rapidement

Il survient d'une manière banale et dure en général quelques secondes. Sans gravité, avec un symptôme bénin, il ne nécessite pas de traitement particulier. Cependant, il peut être gênant pour la personne qui en souffre. Vous l'aurez deviné, nous parlons bien du hoquet. Une crise de hoquet peut en effet mettre mal à l'aise pendant quelques instants. Découvrez donc ces gestes qui permettront de la stopper rapidement et naturellement. Certaines paraissent plus efficaces que d'autres ; tout de même, vous pouvez essayer.

Nous avons tous souffert, un jour ou l'autre, d'une crise de hoquet. Des hic, hic, à n'en pas finir. Il s'agit là du hoquet banal qui passe après quelques secondes. Quand il devient chronique, c'est à dire, quand ça dure plusieurs jours ou semaines, une consultation médicale s'impose car il y a des hoquets qui sont des signes d'autres maladies plus graves.

Le hoquet habituel, que tout le monde connaît, s'observe à tout âge. C'est un symptôme bénin, qui ne nécessite pas de traitement particulier. Il est cependant gênant pour la personne qui en souffre. Selon les explications couramment données par les gastro-entérologue, le hoquet est dû à une contraction involontaire, spasmodique et coordonnée de tous les muscles inspiratoires (diaphragme et muscles intercostaux), associée à une fermeture de la glotte. Il se traduit par des secousses répétitives parfois bruyantes. Son utilité n'est toujours pas comprise, mais le hoquet est un mouvement respiratoire complexe que l'homme partage avec tous les vertébrés. Lorsqu'il se prolonge, le hoquet aigu se traduit par des secousses répétitives parfois bruyantes, de quelques minutes, mais il ne persiste jamais plus de 48 heures. Il cesse spontanément.

Quelle en est la cause ?

Il n'y a pas de cause spécifique définie, mais on pense que le hoquet peut être lié à certains comportements : il s'agit, entre autres, d'un excès de nourriture surtout si elle est épicée, du fait d'avoir mangé très rapidement, d'une consommation importante d'alcool (l'alcool favorise les reflux gastro-oesophagiens qui eux-mêmes peuvent être causes de hoquet), de l'ingestion de boissons gazeuses, du fait d'avaler de l'air en mâchant du chewing gum par exemple (aérophagie), du stress ou d'une émotion, d'une simple irritation de l'œsophage...

Le hoquet peut également débuter dans un cadre social particulier : rire, parler, manger et boire (notamment de l'alcool) en même temps semble être un facteur de risque.

Chez le bébé, le hoquet est le signe d'une immaturité du système antireflux. Cela arrive plus souvent lorsqu'il boit vite son biberon.

Que faire ?

L'un des remèdes qu'on connaît tous lorsqu'on a le hoquet, c'est boire l'eau. Sachez que l'eau chaude, c'est encore plus efficace et il faut la boire rapidement. D'autres gestes qui permettent de stopper une crise de hoquet rapidement et naturellement existent. Aucune des stratégies n'est validée scientifiquement, mais certaines s'expliquent sur le plan physiologique parce qu'elles permettent d'arrêter les spasmes des muscles inspiratoires (diaphragme, intercostal) et donc le hoquet.

- Mâchez un morceau de pain sec,

- Respirez par exemple du poivre ou autre chose pour éternuer,

- Avaler du pain sec ou de la glace pilée, du vinaigre sur un sucre ;

- Mettez une cuillère de miel ou du sucre roux dans votre paume pendant quelques secondes. Avalez et buvez de l'eau.

- Sachant que le hoquet peut être dû au stress, essayez de vous détendre. Par exemple, si c'est un proche qui est atteint de hoquet, essayer de le distraire, de le faire rire. Selon une autre astuce de grand-mère, il faut accuser la personne de quelque chose qu'elle n'a pas faite. Sur le coup de l'énervement, en tentant de s'expliquer elle se libèrera de son hoquet. Comment ? Mystère et boule de gomme. Pourvu qu'on s'en débarrasse.