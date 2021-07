Madagascar: Cosafa cup - Les Barea renoncent au tourisme

Comme on pouvait s'y attendre, les Barea restent finalement à quai. Ils ne participeront pas à la Cosafa Cup. La Fédération Malgache de Football a décidé de se retirer de la compétition de la zone australe, qui a débuté hier en Afrique du Sud. Une décision sage et compréhensible. Madagascar emboîte ainsi le pas aux Comores. De ce fait, il ne reste plus que deux nations engagées dans le groupe B, à savoir la Zambie et le Malawi.

La raison de ce retrait est simple, comme l'explique un communiqué de la FMF, paru hier en début de matinée : « En raison de la situation actuelle en Afrique du Sud, Madagascar ne participera pas à l'édition 2021 de la Cosafa Cup. La Fédération, l'État et les différentes parties prenantes ont cherché des solutions. Mais la propagation de la maladie sur place nous a for

Au même titre que la plupart des supporters, les joueurs comprennent cette décision. Ils sont partagés entre deux sentiments. « Entre compréhension et déception », ont-ils confié d'une même voix. En effet, il s'agissait d'une rare opportunité pour la majorité des joueurs convoqués par le coach Dama. Certes, il ne s'agissait pas de la CAN, mais juste de la Cosafa Cup, sans vouloir se montrer péjoratif. Mais pour ces « locaux », cette occasion ne se représentera pas de sitôt. Une occasion unique de pouvoir disputer un tournoi international. Voilà pourquoi la déception se lisait sur leurs visages, hier à Isoraka. Et ce, même s'ils se sont fait une raison.

Rideau donc sur cet épisode Cosafa Cup. Le prochain rendez-vous des Barea arrivera dans deux mois. Ils entameront les qualifications du Mondial 2022, au mois de septembre. Premier match à domicile contre le Bénin, suivi d'un déplacement en Tanzanie. Certains joueurs appelés pour cette Cosafa Cup, auront la chance d'être sélectionnés par Éric Rabesandratana pour ces deux rendez-vous.