Tunisie: | Démocratie, violence et immunité

Un homme bat une femme. Ça se passe où ? Sous la Coupole de l'Assemblée du peuple !

Un élu du peuple administre une raclée à une élue du peuple et chef de parti politique de surcroît. Cela se passe à la face du monde et sous l'œil impavide des élus présents. Jusqu'où faudra-t-il se résigner, acceptée l'inacceptable, se résoudre à l'intolérable ? Nous avons affaire à des « élus » de la nation ! En vérité, nous avons affaire à une assemblée à l'image de la société tunisienne actuelle, marquée par le retour aux traditions archaïques. Une société patriarcale fondée sur l'autoritarisme agressif détenu par l'homme, système où le masculin incarne à la fois le supérieur et l'universel.

Ce violent député aurait-il agi de la même manière face à un collègue mâle ? Il l'aurait sûrement craint. Pas par civilité, mais par lâcheté ... Faut-il rappeler que ce forcené de député n'avait pas manqué de se faire le défenseur des élections présidentielle de 2009, louant alors, le pourcentage éclatant (mais truqué) de 90% de votants au profit de l'ex-président Ben Ali. Reste le problème de l'immunité. Le Parlement serait-il devenu le refuge pour les corrompus, trafiquants et autres individus agressifs, que ce soit par le geste et/ou la parole. Un élu du peuple serait-il au-dessus des lois qu'il est censé défendre et protéger ?

On va remonter jusqu'à Platon qui avait une dent contre la démocratie (le moins que je puisse dire), puisqu'elle a condamné à mort l'homme le plus juste, le plus sage qui ait jamais existé : j'ai nommé Socrate. La démocratie d'opinion est exclusion du vrai et empire de cette figure parfaitement vide de l'individu dont notre excité de député est le parfait exemple. La démocratie véritable comme l'a vu Platon est égalité devant l'Idée (I majuscule) sinon la vérité deviendrait l'apanage de la majorité ignorante, la doxa !

Et singulièrement aujourd'hui où la cité est en train de s'abîmer dans la futilité, alors qu'il faut réinventer l'Idée politique contre sa dissolution dans le jeu des intérêts et des sectarismes hors de saison. Plus près de nous, juste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Churchill, Premier ministre britannique et vainqueur dans le conflit mondial, déclara, léguant à la postérité une trop fameuse citation : « La démocratie est le pire système de gouvernement à l'exception de tous les autres ».

La question est de savoir comment la clairvoyance de notre jugement personnel résistet-elle face aux forces des conventions, contre les forces de l'obscurantisme, de la superstition et du dogmatisme régressif. Mais je n'irais pas jusqu'à préconiser ce que suggère ce fascinant philosophe qu'est Nietzsche : « Aider au triomphe d'une idée, ce n'est bien souvent que ceci : l'associer si fraternellement à la sottise que le grand poids de celle-ci finisse par l'emporter, entraînant celle-là dans sa victoire ».

Plus factuellement, la démocratie est un ensemble de pratiques sociales et culturelles basé sur des valeurs d'égalité et de justice qui s'enrichit avec le temps et le développement. Travailler à rendre populaire la raison. C'est un parcours long et ardu, car la démocratie ça se mérite.