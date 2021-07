Tunisie: Covid | En l'absence de mesures préventives les concernant - Péril sur les enfants

Le nombre d'enfants contaminés en Tunisie va crescendo au point de tirer la sonnette d'alarme. Les lits d'hospitalisation sont extrêmement limités pour les enfants et aucune stratégie Covid n'a été déployée dans les services de pédiatrie pour le moment.

Les lits de réanimation néonatale et pédiatrique sont rares sur tout le territoire de la République aussi bien dans le secteur public que privé.

L'Association tunisienne de défense des droits de l'enfant a dénoncé, hier, l'absence de mesures préventives contre le coronavirus destinées aux enfants. Selon l'association, toute la stratégie nationale Covid19 s'est fondée sur le fait acquis que les enfants ne sont pas concernés par la pandémie sur la base des constats faits dans les premiers pays touchés par la pandémie. «L'avènement de souches mut antes, notamment britannique et indienne, change complétement la donne ! Désormais, les enfants sont touchés et peuvent même développer des formes graves et des facteurs de risques ont été individualisés », a-t-elle ajouté. L'association a, par ailleurs, appelé à adapter l'approche stratégique à ces nouvelles situations devant lesquelles nous sommes actuellement complètement démunis, a-t-elle estimé.

«Depuis les mesures préventives telles que la distanciation ou le port du masque aux mesures de dépistage (test PCR) et au traitement, la stratégie nationale n'a pas prévu de mesures particulières adaptées aux enfants sains, porteurs ou atteints par la pandémie», lit-on de même source. L'approche stratégique doit, selon l'association, être adaptée à ces nouvelles situations devant lesquelles «nous sommes actuellement complétement démunis». L'association a rappelé que les enfants sont susceptibles d'être atteints depuis les premiers jours de vie, voire les premières heures soulignant qu'en bas âge la distanciation et la quarantaine sont difficiles voire impossibles vu l'état de dépendance naturelle des enfants et leurs besoins vitaux. Selon l'association, les lits d'hospitalisation sont extrêmement limités pour les enfants et aucune stratégie Covid n'a été déployée dans les services de pédiatrie pour le moment.

Les lits de réanimation néonatale et pédiatrique sont rares sur tout le territoire de la République aussi bien dans le secteur public que privé. L'association a souligné que les urgences pédiatriques ne se sont pas organisées pour accueillir et dépister les enfants suspects Covid. « La stratégie de vaccination actuelle n'envisage pas d'inclure les enfants», a-t-elle regretté rappelant que partout dans le monde les enfants de 12 à 18 commencent à être vaccinés en prévision de la prochaine rentrée scolaire. «Des recherches sont en cours pour impliquer les plus jeunes. Certains pays commencent à inclure les enfants à partir de la 7e année », a-t-elle ajouté.

Pour sa part, le professeur chef de service de réanimation néonatale, à l'Hôpital militaire, Mohamed Douagi est intervenu sur les ondes de la Rdaio culturelle sur les risques encourus par les enfants durant cette flambée de la pandémie et au vu des ravages causés par le variant indien dans notre pays. « La situation est en train de changer avec le nouveau variant et quand le taux de contamination devient plus important, il affecte aussi les enfants et les jeunes de façon plus substantielle », a-t-il assuré. « Les enfants sont en vacances et donc ils sont chez eux avec leurs parents, du coup s'il y a une contamination familiale, ils sont aussi exposés au risque », souligne-t-il. Et de préciser que « le nombre d'enfants malades présentant des symptômes devient plus grand. Le variant indien touche avec plus de férocité les enfants mais en augmente le nombre aussi, ce qui nécessite une prise en charge plus importante du point de vue nombre et augmente le risque de décès en fonction de l'évolution du nombre de contaminations », a-t-il encore expliqué.

Pour lui, les symp - tômes varient allant de la diarrhée aux vomissements à d'autres troubles pouvant aller jusqu'aux atteintes pulmonaires .

Il insiste à dire que « la situation épidémiologique a changé et du moment qu'on ne peut pas décider d'un confinement général, on peut opter pour un confinement orienté ».

Pour protéger les enfants, il ne faut pas, selon le Pr Douagi, les amener sur des lieux de rassemblements où il y a foule. « Il faut faire plus d'attention aux enfants, aérer les espaces, respecter la distanciation, éviter de les embrasser ou de les entrelacer », affirme-t-il. Il souligne à ce propos que « les enfants de 15 à 18 ans peuvent être contagieux et que le nombre de décès chez les tranches d'âge de 0 à 15 ans est de 40% chez les enfants de plus de 15 ans. Il s'agit du même virus, de la même contamination et de la même gravité », a-til averti.