Ile Maurice: De l'huile sur la plage de Pointe-d'Esny - Des plaisanciers du Sud-Est portent plainte pour négligence

Près d'un an après le naufrage du MV Wakashio à Pointe-d'Esny et la marée noire, le spectre du vraquier japonais plane toujours. Hier, des habitants ont été désagréablement surpris par des traces d'huile sur la plage, nettoyée par la société grecque Polyeco jusqu'en janvier.

Des photos de l'huile retrouvée sur 70m de plage ont été reprises sur la page Facebook de l'ONG Eco- Sud. Des écrémeuses et des booms absorbants ont été placés pour absorber l'huile, affirment les autorités. Des plaisanciers du Sud-Est ont réagi par une plainte pour négligence contre le ministère de la Pêche et le représentant du Wakashio.

«Ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas de booms anti-pollution autour de l'épave. Dans une précédente vidéo, on mon- trait des booms qui endommageaient les coraux. Ils ont été enlevés sans être remis», s'insurge Tony Apollon, porte-parole des plaisanciers. Il ne comprend pas comment les travaux pour démanteler l'épave sont toujours en cours alors que les autorités avaient affirmé qu'ils prendraient fin en février. «Le Wakashio Grant aux plaisanciers a pris fin en février car on nous avait dit que l'épave serait finalement enlevée.» Les plaisanciers au chômage technique depuis l'année dernière vivent un nouveau cauchemar depuis que l'huile a refait surface. «On aurait dû commencer à retravailler. Comment attirer les gens alors que la côte est une encore souillée ?»

Dans un communiqué sur les résidus d'huile à Pointe-d'Esny, le ministère de l'Environnement fait ressortir que selon Brand Marine, à 8 h 52, des officiers du ministère, la National Coast Guard (NCG) et le ministère de l'Économie bleue ont visité les lieux. Des tar balls, d'environ 0,5 à 5cm de diamètre, sont dispersées au high-water mark, mélangées aux algues, sur 1 400m de l'hôtel Astroea vers le Club nautique de Pointe-d'Esny. «Aucune boule d'huile ou de goudron flottant n'a été observée près de l'épave du MV Wakashio, sur l'île-aux-Aigrettes et la plage de Blue-Bay. L'eau était claire et le National Environmental Laboratory et le ministère de l'Économie bleue ont collecté des échantillons d'eau de mer et de sédiments pour analyse.»

Le ministère indique que la NCG et Polyeco SA ont commencé à nettoyer à Pointe-d'Esny, hier. L'exercice se poursuivra aujourd'hui. Vashist Seegobin, doctorant en écologie à l'université de Maurice et habitant de Pointe-d'Esny, raconte que hier, à son réveil, il a senti une odeur d'huile dans l'air. Sur la plage, à marée basse, il a remarqué des traces d'huile «sur les coraux, les rochers et les algues. Quand on marchait pieds nus sur la plage, elle collait sur la plante des pieds». Cela fait presque un mois qu'il n'y avait pas d'activité de démantèlement de la poupe.