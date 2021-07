Ile Maurice: Pétition électorale - Surendra Dayal privilégie la thèse de corruption et de fraude électorale

Surendra Dayal, candidat battu de l'Alliance Nationale aux élections générales du 7 novembre 2019, a énuméré en Cour suprême des cas de corruption, de fraude et d'in- fluence excessive de l'Alliance Lepep pour obtenir les faveurs de l'électorat de la circonscription no 8 (Quartier-Militaire/ Moka). C'était hier lors de son audition dans le cadre de sa pétition électorale réclamant l'invalidation de l'élection du Premier ministre, Pravind Jugnauth, et de ses deux colistiers, Leela Devi Dookun-Luchoomun et Yogida Sawmynaden.

Interrogé par son avocat Me Robin Ramburn, Senior Counsel, le pétitionnaire a d'emblée allégué qu'ayant constaté que le terrain glissait et que la situation n'est pas en leur faveur dans la circonscription no 8, Pravind Jugnauth et ses deux colistiers ont fait de grandes promesses électorales pour soudoyer l'électorat en annonçant l'augmentation de la pension de vieillesse et le Performance Bonus pour les policiers, les sapeurs-pompiers et les officiers de prison. De plus, l'Alliance Lepep aurait fait un usage abusif de la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) pendant la campagne électorale pour pousser les habitants de la circonscription à voter pour Pravind Jugnauth et ses deux colistiers. Il fait aussi état de l'application du rapport du Pay Research Bureau (PRB) en janvier 2020 au lieu de janvier 2021 pour influencer les électeurs de la circonscription.

L'Assemblée nationale a été dissoute le 6 octobre 2019 et le même jour, le président de la République a émis le Writ of Elections. Le Nomination Day a été fixé au 22 octobre 2019 et les élections générales se sont tenues le 7 novembre 2019. Surendra Dayal indique qu'à un rassemblement le 1er octobre 2019 au Swami Vivekananda Convention Centre (SVCC), le Premier ministre a annoncé aux personnes du troisième âge réunies que, s'il retournait au pouvoir, la pension passerait de Rs 6 210 à Rs 13 500 jusqu'à la fin de son mandat.

Cette annonce a été faite cinq jours avant la dissolution du Parlement, souligne le pétitionnaire. «Zot pe promet larzan, zot pe fer enn deal avec bann élekter ek zot pe bargain avec bann dimounn azé», a-t-il soutenu. Lors de ce rassemblement, dit-il, du transport gratuit a été fourni aux personnes du troisième âge et du briani distribué dans un désordre indescriptible, a déclaré Surendra Dayal. Le pétitionnaire a souligné que, dans l'invitation lancée aux clubs de troisième âge de la circonscription no 8, Pravind Jugnauth n'était pas l'invité d'honneur mais que son nom a été ajouté après. Et le Premier ministre ne s'est pas fait prier pour annoncer qu'il double- rait la pension s'il retournait au pouvoir.

Surendra Dayal a aussi mis l'accent sur l'usage abusif de la MBC qui a, pendant 11 minutes, retransmis le discours de Premier ministre au SVCC le 1er octobre 2019. Me Robin Ramburn a requis et obtenu la permission de projeter le clip de la MBC par rapport au discours de Pravind Jugnauth dans la salle d'audience. Toutefois, comme le clip portait le logo de lexpress.mu au lieu de celui de la MBC, l'avocat a promis de rectifier le tir à l'audience de ce matin. Un autre clip a été diffusé montrant des personnes âgées prenant des take-away de briani le 1er octobre 2019 au SVCC. Pravind Jugnaugh avait aussi promis le paiement de Rs 3 milliards pour influencer les victimes du Super Cash Back Gold et du Bramer Asset Management, après la fermeture du groupe BAI pour voter pour l'Alliance Lepep.

Ivan Collendavelloo, partenaire de L'Alliance Lepep, s'est aussi mis de la partie lors d'un un rassemblement à Chemin-Grenier, la veille de la dissolution de l'Assemblée nationale, en annonçant à l'auditoire composé de personnes du troisième âge que la pension passerait à Rs 9 000. Le pétitionnaire a soutenu que le président du Senior Citizens Council, Prem Seebaruth, un habitant de Moka, a déclaré que l'augmentation de la pension n'était pas «un petit cadeau mais plutôt un grand cadeau».

L'audition du pétitionnaire se poursuit ce matin devant les juges David Chan et Karuna Devi Gunesh-Balaghee.

La clerc de l'assemblée précise

Bibi Safeena Lotun, clerc de l'Assemblée nationale, a tenu à apporter une précision à la suite d'articles sur le refus de son assistante de recevoir une convocation de l'huissier Tanweer Jhagri, qui s'est présenté dans l'enceinte du Parlement, vendredi dernier. Dans un communiqué, elle s'appuie sur l'article 6 (1) (t) de la National Assembly (Privileges, Immunities and Powers) Act «which provides that service or execution in the Chamber or precincts of the Assembly of any legal or judicial process constitutes an offence or contempt of the Assembly».