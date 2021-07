Ile Maurice: Rassemblement anti-vaccination - la mobilisation se poursuit devant le Parlement

Partagez cet article

Le mouvement anti-vaccination obligatoire mené par Reuben Pillay s'est de nouveau réuni devant le Parlement, hier, mardi 6 juillet. Sur place, l'effectif de policiers était un peu plus important que la veille, mais les manifestants, étudiants et enseignants, entre autres, ne se sont pas laissé intimider. Anne Berlyne, d'un collège de Lorette et déjà présente lundi, a de nouveau participé à l'événement, pancarte en main. «Je suis de retour car je veux que le gouvernement et surtout la ministre de l'Éducation nous entendent. Qu'est-ce qui est plus important ? Notre éducation ou le vaccin ?»

Elle n'était pas la seule collégienne sur place. En effet, d'autres se sont déplacées, à l'instar de Stephy Écumoir du collège Seeneevassen à Port-Louis, qui n'a pu accéder à son collège car elle n'est pas vaccinée. Reuben Pillay, premier arrivé sur les lieux, explique que le rassemblement se poursuivra tant que le gouvernement ne se prononcera pas sur ce règlement. Il a pu compter sur la présence de l'activiste Ivann Bibi et d'Anoup Goodary, qui a salué son initiative.

Cette mobilisation devrait se poursuivre dans les prochains jours, les manifestants étant de plus en plus nombreux. L'activiste social Bruneau Laurette a tenu à rappeler, via sa page Facebook, qu'il n'était pas pré- sent sur place, menant le combat différemment. «Reuben Pillay entreprend une belle action. Mo pann reponn prezan parski monn met enn case lakour.» La vaccination obligatoire devrait continuer à faire des vagues aussi longtemps qu'un terrain d'entente avec le gouvernement ne sera pas trouvé. Par ailleurs, d'autres collégiens non vaccinés recalés ont prévu de rejoindre les manifestants.

Qui est Anne Berlyne, la voix de la révolte des jeunes ?

Anne Berlyne est une collégienne de 18 ans, habitante de Beau-Bassin. Lundi, elle ne s'est pas laissé intimider quand son collège lui a refusé l'accès parce qu'elle n'est pas vaccinée. «J'étais déçue et choquée de constater une telle pression pour nous forcer à faire le vaccin. Je ne veux pas le faire. Si c'était efficace ou fiable, sans doute je me serais laissé convaincre.» Elle ajoute qu'elle ne peut s'empêcher de faire la comparaison avec les vaccins qu'elle a fait étant petite. «On ne peut pas créer un vaccin aussi rapidement, non.» C'est ainsi qu'hier encore, Anne Berlynee était présente à la manifestation anti-vaccin pour faire entendre sa voix. «Reuben Pillay et Ivann Bibi m'ont encouragée à rejoindre les manifestants car c'est injuste.» Toutefois, elle ne participera pas à la mobilisation d'aujourd'hui car ses parents s'inquiètent pour elle. «Mes parents me demandent de ne pas y aller pour ma sécurité, car ma démarche encourage d'autres à me suivre. En revanche, mes trois grands frères m'encouragent.»