Congo-Kinshasa: Suspension du SG André Mutombo - Patrick Muyaya renvoie la décision à une date ultérieure

Le Ministre de la Communication et Médias a confronté ce mardi 6 juillet 2021, le Secrétaire Général, André Mutombo et la Délégation des Directeurs et Syndicalistes dans son Cabinet de travail à Kinshasa/Gombe.

Cette confrontation intervient après que le Syndicat National des Agents, Fonctionnaires de l'Etat et para-Etatique (Synafet) ait déposé une lettre dénonçant le détournement des primes de rétrocessions et des frais de fonctionnement à charge du Secrétaire Général a.i. Hormis cela, s'ajoute la menace de mort avec arme à feu dans son bureau du travail à l'égard du président de syndicat.

Après audition et présentation des éléments pour les deux parties, le ministre a renvoyé la décision dans les prochains jours, tout en demandant à chaque agent de regagner dès ce mercredi son poste de travail.

Reçues dans l'après-midi par le Ministre Patrick Muyaya, les deux parties ont brandi des preuves de manière séparée devant la commission chargée par le Ministre pour traiter la question. Après établissement des PV relevant des explications des uns et des autres, le Ministre de la communication et médias, Patrick Muyaya a renvoyé la décision à une date ultérieure, chose qui n'a pas plu aux syndicalistes du Secrétariat général de la communication et médias.

Selon eux, le Ministre devrait à l'urgence trancher sans recourir à une quelconque voie car, disent-ils, le voleur continuera toujours à voler. Prenant la parole, le président de Synafet, Tshipamba Mtungilay a rapporté le message du ministre demandant à tout un chacun de vaquer librement à ses responsabilités jusqu'à nouvel ordre. Salem Buabua