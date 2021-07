Maroc: Le Global BBA d'emlyon business school, un diplôme de référence mondiale

Casablanca — Le Global Bachelor in Business Administration (BBA), proposé par emlyon business school, est un diplôme international de référence mondiale pour une meilleure préparation au monde de demain.

Diplôme reconnu à l'échelle internationale, le Global BBA est un programme axé sur l'apprentissage par l'action, construit en 4 ans sur le modèle des bachelors anglo-saxons, indique un communiqué d'emlyon business school. Il propose un format complet et ambitieux permettant d'accéder à des postes qualifiés et aux meilleurs doubles diplômes internationaux.

À l'issue de leur formation, les étudiants peuvent directement entrer sur le marché du travail, le plus souvent à des postes qualifiés tournés vers l'international. Ils peuvent également faire le choix de poursuivre leurs études en Master ou Mastères spécialisés à emlyon business school ou dans les meilleures écoles internationales.

Quels que soient les campus, Saint-Etienne, Casablanca, Paris ou Shanghai, les principes pédagogiques sont identiques. Les cours et apprentissages sont conçus et coordonnés par les professeurs permanents d'emlyon business school. Les spécificités de chaque pays et zone d'influence sont naturellement prises en compte et apportent un éclairage pertinent dans un monde globalisé et complexe.

"L'international est la première préoccupation des entreprises dans le monde. C'est aussi la compétence la plus recherchée par les recruteurs pour le recrutement d'un jeune diplômé du supérieur au Maroc", relève une étude menée par emlyon sur un échantillon de 12.500 offres d'emploi. L'approche globale et l'ouverture internationale sont également présentes dans les cours et par l'apprentissage des langues étrangères : Anglais, espagnol, mandarin.

En complément des possibilités de mobilité sur les 4 campus d'Emlyon (Saint-Etienne, Casablanca, Paris et Shanghai), 80 partenariats académiques dédiés au Global BBA permettent de vivre une autre expérience par la voie d'échanges, allant jusqu'au double diplôme avec, par exemple, Aston Business School, Grande Bretagne, Tongji University, Chine, FGV, Brésil, Glendon College, Canada, Murrray State University, USA.

Chaque année près de 1.000 étudiants profitent de ces partenariats pour réaliser une partie de leurs études au sein de campus étrangers, en échange ou en double diplôme pour acquérir un profil international.

Parmi les accords d'échange académique, figurent Universidad de Buenos Aires (Argentine), HEC Montréal (Canada), College of Business, City University of Hong Kong (Chine), Aalto University School of Business (Finlande), Universität Mannheim (Allemagne), Bocconi University (Italie), Waseda University (Japon), l'University of Finance (Russie),Faculty of Business and Economics, Monash University ( Australie).

Apprendre par l'expérience, ou "learning by doing" renverse les approches traditionnelles de l'enseignement. Les étudiants vont d'abord commencer par travailler sur les projets en groupe et ensuite acquérir les connaissances fondamentales en marketing, finance, management.

La démarche d'apporter les ressources académiques dans un deuxième temps permet de mieux comprendre à quoi elles servent. De manière parallèle, les étudiants sont accompagnés pour développer et structurer leur carrière professionnelle, et ce dès la première année.

Parmi les projets et dispositifs pédagogiques innovants proposés tout au long des quatre années du Global BBA:

Les Business Games où les étudiants participants, répartis en équipes, gèrent une entreprise virtuelle dans un environnement concurrentiel et réaliste pour mettre en pratique leurs connaissances en gestion et d'améliorer leurs compétences comme la prise de décisions, la résolution de problèmes, le travail d'équipe, la communication et le leadership.

Les Projets Mission, qui ont pour objectif pédagogique de développer une posture entrepreneuriale en utilisant les outils de la gestion de projet, de travailler collectivement et de développer des compétences de management d'équipe, de réflexion, d'analyse et de communication.

L'Enquête Terrain qui consiste à mener une enquête terrain pour le compte d'une entreprise, dans le but de fournir au final des résultats, des analyses et des préconisations pertinentes par rapport à une problématique de l'entreprise.

En outre, le Projet Création d'Entreprise qui est un outil facilitant l'approche des pratiques juridiques et financières liées à la création d'une activité, il constitue l'une des démarches d'apprentissage par l'action majeures d'emlyon business school et occupe une partie importante de l'emploi du temps du Global BBA.

L'objectif : l'employabilité des étudiants, en leur permettant de développer les capacités recherchées actuellement par les employeurs sur le marché du travail. Il s'agit également d'être opérationnel, travailler en équipe, prendre en compte les facteurs culturels dans son travail. Des notions fondamentales de savoir-être, en plus du savoir-faire construit par l'expérience à l'école ou avec les stages.

L'admission au Global BBA d'emlyon business est soumise à 3 conditions : l'étude du dossier du candidat, la réussite du concours d'admission et l'obtention du baccalauréat. L'étude du dossier scolaire constitue la première étape nécessaire et obligatoire de la sélection. Le candidat doit commencer par créer son espace personnel en ligne sur le site web d'emlyon business school (https://casablanca.em-lyon.ac.ma) et compléter ses informations personnelles, son parcours académique, ses motivations, ses expériences (stages, séjours à l'étranger, activités extrascolaires ... ).

Une fois le dossier validé par le service des Admissions, le candidat est invité à passer les épreuves du concours. Celles-ci se réalisent en ligne depuis une plateforme dédiée. Le concours d'admission permet de mesurer l'adéquation du profil du candidat avec l'esprit early maker d'emlyon business school. Ce dernier est construit autour des axes pédagogiques prioritaires d'emlyon business school : l'excellence, la créativité, l'international et l'ouverture culturelle.

Les épreuves digitales sont composées de tests et de mises en situation permettant d'évaluer les compétences organisationnelles, relationnelles et stratégiques du candidat, des tests cognitifs, tels que le test des dominos ou de mémoire, qui ont pour but d'observer son raisonnement logique. Après les épreuves digitales, le candidat doit répondre à des questions autour d'un sujet donné lors d'un entretien vidéo.

Afin d'optimiser leurs chances de réussite, Emlyon business school invite les candidats à participer à des sessions d'entrainement "Training days" pour se familiariser avec les épreuves digitales et recevoir de précieux conseils. Ils peuvent également s'entrainer chez eux grâce aux annales de préparation avec des exercices, des tests blancs et corrigés.