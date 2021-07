Togo: Alfred Nadjere, Coordonateur national - "Contribuer à la rentabilité de la presse privée en accompagnant les journaux de la place dans le processus de transformation numérique"

interview

Qu'est-ce qui a motivé la création de la plateforme Perspectiveinfo.com ?

La plateforme Perspectiveinfo.com qui est l'une des initiatives du promoteur M. Kofi SONOKPON, un togolais de la diaspora résidant au Canada, est née en primo de la nécessité de protéger le travail des différents organes de presse contre la distribution gratuite et non autorisée de leurs publications en format PDF via les réseaux sociaux.

Secondo, elle est née du souci de contribuer à la rentabilité de la presse privée en accompagnant les journaux de la place dans le processus de transformation numérique qui s'impose de nos jours à la quasi-totalité des secteurs d'activités économiques.

Quels sont les services que vous offrez à travers la plateforme Perspectiveinfo.com pour soutenir la presse togolaise ?

La plateforme Perspectiveinfo.com qui regroupe aujourd'hui l'essentiel de la presse privée avec près de 50 partenaires offre la possibilité aux potentiels lecteurs de pouvoir se procurer des copies électroniques en format PDF des journaux privés togolais ou mieux de s'y abonner.

Il faut aussi noter que les visiteurs ont la possibilité de faire des achats via les paiements mobiles (T-MONEY et FLOOZ) pour les gens qui résident au Togo ; via les partenaires de Moov Africa pour ceux qui résident dans le reste de l'Afrique et par carte bancaire (Visa, Mastercard et American Express) via Stripe ou PayPal pour ceux dans la diaspora.

Qu'avez-vous au menu pour souligner le premier anniversaire de la plateforme Perspectiveinfo.com ?

Au menu de ce premier anniversaire, plusieurs activités virtuelles sont prévues du 5 juillet au 21 Août 2021, notamment la série de Quiz Perspectiveinfo.com qui a d'ores et déjà démarré le lundi 5 juillet ; la formation des partenaires sur la transformation numérique de la presse ; le lancement du concours Perspectiveinfo.com qui aura lieu du 15 juillet au 31 juillet et enfin, le lancement du podcast Perspective724.com suivi de son blog.