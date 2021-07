Tunisie: Employabilité des jeunes étudiants - Accompagnement, encadrement et formation, Honoris en Tunisie lance son Career Center

Au programme, des sessions de formation, des workshops et des journées de recrutement au cours desquelles les étudiants pourront se préparer au mieux à la vie professionnelle.

Accompagner les nouveaux et anciens étudiants tout au long de leur parcours académique et jusqu'à l'embauche et l'insertion professionnelle, les doter des compétences nécessaires à cette réussite. Tels sont les objectifs et stratégies du réseau Honoris United Universities.

A cet effet, un nouvel espace ayant pour vocation de booster la vie de campus au sein du réseau Honoris en Tunisie vient de voir le jour. Après le Medical Simulation Center et le Collective Lab, c'est au tour du Honoris Career Center d'émerger. Ce centre de carrière a été inauguré au début du mois de juin 2021, en présence du gouverneur de Tunis M. Chedly Bouallegue, du conseiller auprès du ministre des technologies, M. Hassen Harrabi, du vice-président de l'UTICA, M.Hichem Elloumi, de la conseillère auprès du ministre de la santé, Mme.Ines Ayadi et du PDG de la BFPME M.Lebid Zaafrane.

Situé en plein cœur de la capitale, sur l'avenue Mohamed V, cet espace est spécialement dédié aux étudiants et alumnis des institutions qui forment le réseau Honoris United Universities en Tunisie à savoir, l'Université Centrale, la Faculté des Sciences de la Santé UPSAT, l'Académie d'Art de Carthage et l'IMSET.

Un suivi et encadrement spécifique tout au long du parcours académique et préprofessionnel :

Le Career Center d'Honoris se distingue par une stratégie minutieusement étudiée qui vise à guider, encadrer et surtout mettre tout en œuvre afin que les jeunes diplômés puissent réussir leur insertion professionnelle. Le tout, Grâce à des enquêtes réalisées auprès des employeurs et partenaires avec lesquels le réseau ne cesse de parapher des conventions. Le centre dispose d'un feedback lui permettant d'identifier les compétences exigées par le marché du travail. " Outre les activités qui sont habituellement offertes par les centres de carrière comme la préparation d'un CV ou d'un entretien d'embauche et qui visent essentiellement à apprendre aux primo demandeurs d'emploi comment savoir se vendre lors d'un entretien d'embauche, nous réalisons plusieurs enquêtes auprès des employeurs pour savoir quelles sont les compétences émergentes requises. A partir de ce feedback, le centre élabore un programme adéquat pour nos étudiants. Notre objectif est qu'ils restent à la pointe du marché de l'emploi. Nous effectuons également des suivis personnalisés des jeunes diplômés pour déceler les lacunes, savoir s'ils étaient embauchés ou non, comprendre comment ils effectuent leur recherche d'emploi... etc", explique Mme Sonia Benelkahla, directrice du Career Center.

Flux informationnel ininterrompu, identification des tops organisations du secteur, proximité avec les étudiants, les 3 piliers d'une stratégie réussie :

Afin de permettre au centre de développer les solutions adéquates pour accroître l'employabilité de ses diplômés, Honoris United Universitites, le premier réseau panafricain d'enseignement supérieur privé, s'appuie sur une stratégie qui elle-même se base sur trois piliers. Comme le souligne M. Jonathan Louw le CEO du réseau.

"Premièrement, il s'agit d'avoir un flux continu d'informations sur les secteurs clés et sur les compétences qui y sont requises pour s'assurer que le programme des études proposé est compatible avec les besoins du marché et que les diplômés jouissent de carrières enrichissantes. Deuxième pilier, identifier les tops organisations dans les secteurs prioritaires et tirer parti des liens avec les institutions pour s'engager à travailler de concert avec les employeurs pour pallier le manque de compétences sur le marché. Troisièmement, être proche des étudiants tout au long de leurs parcours pour les aider à trouver des emplois pertinents et acquérir les compétences les plus adéquates. Cela inclut les consultations individuelles, les ateliers pour le développement de carrière, les webinaires, la préparation pour l'interview... etc. Les étudiants ont toujours accès à un programme complet de développement de compétences, y compris les formations aux soft skills, les compétences digitales, la communication, la résolution des problèmes, le travail en équipe, et l'esprit entrepreneurial ».

Une interaction bénéfique entre nouveaux et anciens étudiants :

En plus, des workshops, sessions de formation et journées de recrutement dans l'objectif est d'encadrer les étudiants et de les préparer au mieux à la vie professionnelle. Le Career Center est un espace connecté, cosy, de proximité et conçu de telle manière à pousser les étudiants, qu'ils soient nouveaux ou anciens à se rencontrer et à interagir afin d'installer cet échange d'expérience qui bénéficiera à tous. Les formations sont dispensées par des experts en ressources humaines et des DRH au sein de sociétés partenaires opérant dans divers secteurs d'activités. Des rencontres entre étudiants et professionnels sont également programmées. "L'obtention du diplôme n'est que le début d'un long parcours. Au sein de nos institutions, nous sommes convaincus qu'il faut aller au-delà des compétences initiales qui font partie du parcours universitaire académique des étudiants pour les former aux softs skills. C'est justement la vocation du Honoris Career Center qui est un espace physique parce que nous avons déjà commencé cette expérience, il y a trois mois par la mise en place d'un centre de carrière digital qui est une plateforme d'échange en ligne entre les étudiants et les entreprises partenaires", déclare Mme Houbeb Ajmi, directrice générale d'Honoris en Tunisie.

S'adapter aux changements du monde du travail :

Comme l'ajoute le CEO d'Honoris United Universities, Jonathan Louw, "Le monde du travail est entré dans une ère caractérisée par des changements importants. Cette ère se distingue par le dynamisme, la flexibilité et l'agilité culturelle. Le développement des compétences du 21ème siècle nécessite un enseignement, une approche d'apprentissage et un environnement du 21ème siècle". Le réseau Honoris pourra être en adéquation avec cette approche en se focalisant sur les formations pertinentes qui répondent aux besoins du marché de l'emploi tunisien en matière de soft skills mais également en matière de nouvelles technologies, les étudiants et les nouveaux diplômés du réseau Honoris en Tunisie, seront rompus aux technologies les plus récentes et acquerront les compétences nécessaires qui leur permettront de réussir leurs carrières.

A travers leurs partenariats avec l'écosystème professionnel et entrepreneurial et maintenant avec les services déployés par les Career Centers, les institutions du réseau Honoris fournissent des efforts continus pour assurer la réussite de l'insertion professionnelle de leurs diplômés et s'engagent ainsi à former la nouvelle génération de leaders et de professionnels tunisiens et africains.