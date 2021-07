Nigeria: Démission de l'évêque d'Abakaliki et nomination de celui-ci

Cité Du Vatican — Le Saint Père François a accepté le 6 juillet 2021 la démission du gouvernement pastoral du diocèse d'Abakaliki (Nigeria), présentée par S.E. Mgr Michael Nnachi Okoro. En même temps, il a nommé Évêque du même siège le révérend Peter Nworie Chukwu, jusqu'à présent curé de la paroisse St. Patrick à Nduruku-Amagu et professeur à l'Université d'État d'Ebonyi à Abakaliki.

S.E. Mgr Peter Nworie Chukwu est né le 5 novembre 1965 à Ededeagu Umuezekohohu, dans le diocèse d'Abakaliki. Après avoir fréquenté le Seat of Wisdom Seminary à Owerri, où il a terminé ses études philosophiques (1985-1989), il a fait ses études de théologie (1990-1993) au Bigard Memorial Major Seminary à Enugu. Il a ensuite étudié à l'Université franciscaine de Steubenville dans l'Ohio (2000-2001) et à l'Université Marquette de Milwaukee, aux États-Unis d'Amérique (U.S.A.), où il a obtenu un doctorat en philosophie (2002-2007). Il a été ordonné prêtre le 3 juillet 1993, incardiné dans le diocèse d'Abakaliki.

Après son ordination sacerdotale, il a exercé les ministères suivants : Vicaire de la paroisse de Saint-Jean l'Évangéliste à Okpaugwu (1993-1994) ; Vice-recteur du petit séminaire Saint-Augustin (1993) ; Vicaire de la paroisse de Saint-Michel à Ogboji (1994) ; Curé de Saint-Mulumba à Echara Ikwo (1994-1996) ; Curé de Saint-Paul à Uburu (1996-2000) ; Curé de All Saints à Fremont et de Saint-Joseph à White Cloud, dans le diocèse de Grand Rapids et professeur adjoint à Aquinas College, S. Rapids. Paul à Uburu (1996-2000) ; Curé de All Saints à Fremont et de St. Joseph's à White Cloud, dans le diocèse de Grand Rapids et chargé de cours au Aquinas College, aux États-Unis (2000-2010) ; président de l'Association des prêtres nigérians du diocèse d'Abakaliki (2010-2017). De 2010 à aujourd'hui, il a été pasteur de l'église Saint-Patrick à Nduruku-Amagu ; depuis 2011, il est professeur à l'université d'État d'Ebonyi à Abakaliki et depuis 2017, il est directeur spirituel du noviciat des Sœurs de Jésus Bon Pasteur.