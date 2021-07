Afrique: Mise en œuvre du traite de paris sur le climat - Le Sénégal et la Suisse paraphent un accord d'adaptation et de résilience

Maintenir la température moyenne de la planète nettement en-dessous de 2°C par rapport au niveau préindustriel et si possible à 1,5°C, c'est entre autres ambitions de l'Accord de Paris sur le climat, entré en vigueur en novembre 2016. Dans le cadre de ce traité dit «révolutionnaire» et en perspective de la COP26 de Glasgow (Royaume-Uni) de novembre 2021, le Sénégal et la Suisse ont signé un accord portant sur le renforcement de leur coopération à travers des projets d'adaptation et de résilience face au changement climatique. C'était hier, mardi 06 juillet 2021, dans les locaux du ministère de l'Environnement et du Développement durable à Dakar, où le ministre Abdou Karim Sall à reçu Mme Simonetta Sommaruga, Conseillère fédéral suisse, Cheffe du département fédéral de l'Environnement, des Transports, de l'Energie et de la Communication.

C'est Abdou Karim Sall, ministre de l'Environnement et du Développement durable et Mme Simonetta Sommaruga, Conseillère fédéral suisse, Cheffe du département fédéral de l'Environnement, des Transports, de l'Energie et de la Communication en visite de travail au Sénégal qui l'ont paraphé, au nom de leurs deux pays. «La mise en œuvre de cet accord que nous voulons dynamique, efficace et exemplaire à tout point de vue, pourrait s'adosser au portefeuille de projets déjà existants dans divers domaines de l'économie et enregistré sous le Mécanisme de développement propre (MDP), impliquant le secteur privé national», a expliqué Abdou Karim Sall ; soulignant le «leadership incontestable de la Suisse dans la prise en charge de l'urgence climatique qui nous préoccupe nous tous», dans APS. M. Sall a assuré du respect, parla partie sénégalaise de cet accord important dans la mise en œuvre de l'Accord de Paris, dont l'ambition est de contribuer à contenir l'élévation de la température moyenne de la planète «nettement en-dessous de 2°C par rapport au niveau préindustriel et si possible à 1,5°C». Relevant que «l'atteinte des objectifs nécessite un renforcement des capacités d'adaptation et de résilience des communautés ainsi qu'un flux financier compatible avec les besoins d'un développement à faible émission de gaz à effet de serre».

«METTRE EN ŒUVRE DES INITIATIVES PILOTES, POUR DES RESULTATS D'ATTENUATION TANGIBLES ET TRANSFERABLES»

Pour Abdou Karim Sall, les négociations internationales en cours et le partenariat adopté pour rétablir les règles et procédures sur lesquels porte cet accord bilatéral, offrent à la Suisse et au Sénégal «l'opportunité de mettre en œuvre des initiatives pilotes, afin de parvenir à des résultats d'atténuation tangibles et transférables». Aussi renforcent-ils les actions d'envergure à travers le partenariat public-privé qui «trouve fort heureusement, un contexte favorable, avec la mise en œuvre des dispositions de l'article 6 de l'Accord de Paris, promouvant un marché du carbone ouvert et attractif».

Sachant que «la mobilisation des moyens pour la mise en œuvre» de ce point de l'Accord de Paris constitue «un défi majeur» de la communauté internationale, note-t-il. Abdou Karim Sall décrie la finance islamique comme «une clé de voûte de la coopération sur le climat, depuis l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto». «Cette préoccupation devrait simplifier dans la perspective de la COP26 de Glasgow particulièrement, sous l'effet de l'article 6 de l'Accord de Paris, ces mécanismes d'exécution», à savoir les approches coopératives, les mécanismes pour l'atténuation et le développement durable et les approches non fondées sur le marché, a détaillé Abdou Karim Sall.

FINANCEMENTS VERTS, LA SUISSE S'ENGAGE

«La Suisse est très engagée à accompagner le Sénégal dans sa politique d'adaptation» au changement climatique à travers des projets agricoles mais également par le biais d'autres secteurs, a rassuré la Conseillère fédérale suisse, Cheffe du département de l'Environnement, du Transport, de l'Energie et de la Communication, Simonetta Sommaruga, toujours dans APS.

Pour elle, «cet accord conduira à des investissements verts et contribuera au développement durable au Sénégal», à travers des projets financés par la Suisse et qui lui permettront de contribuer davantage aux réductions des émissions globales avec ces mesures domestiques bénéfiques au climat, a expliqué la conseillère fédérale suisse. Avec l'accord signé avec le Sénégal, «le leadership de l'Afrique dans la mise en œuvre de l'Accord de Paris se manifeste». D'ailleurs, «il s'agit globalement du troisième accord de ce type, et le deuxième en Afrique», affirme Mme Sommaruga.

A l'en croire, les deux pays étant «tous à la tête d'un groupe de négociations dans le cadre de la diplomate climatique, internationale», la conclusion de cet accord bilatéral est «un signal fort pour les négociations climatiques en cours». Aussi, Suisse, qui a déjà contribué volontairement, en 2019, «à hauteur de 15 millions d'euros au Fonds d'adaptation (FA)», prévoit-elle de construire des installations de méthanisation agricole au Sénégal, en vue de réduire l'utilisation de bois et de charbon comme combustibles qui provoquent des pertes agricoles.