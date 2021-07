Swaziland: Les appels au dialogue pour mettre fin à la crise se multiplient

Mbabane — Les alarmes des organismes internationaux sur la situation du petit État d'Afrique australe de l'Eswantini (anciennement Swaziland) se multiplient. Après l'appel à la réconciliation lancé à l'Angélus du dimanche 4 juillet par le Pape François (voir Fides 5/7/2021), le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme a également appelé " le gouvernement à veiller à ce que des enquêtes opportunes, transparentes, efficaces, indépendantes et impartiales soient menées sur toutes les allégations de violations des droits de l'homme, y compris celles commises par la police dans le contexte des manifestations, et à ce que les responsables aient à rendre des comptes ". La flambée de violence qui s'est produite ces derniers jours dans le royaume d'Eswatini est profondément préoccupante, car les rapports font état de dizaines de personnes tuées ou blessées lors de manifestations réclamant des réformes démocratiques."

La réunion interrégionale des Évêques d'Afrique australe (IMBISA, qui comprend les évêques d'Angola, de Sao Tomé-et-Principe, du Lesotho, du Mozambique, de Namibie, d'Afrique du Sud, du Botswana, d'Eswantini et du Zimbabwe) a condamné "les exécutions extrajudiciaires, les arrestations sans discernement, les enlèvements et les actes de torture" commis par les forces de police lors de la répression des manifestations. Dans leur déclaration, reçue par l'Agence Fides, les membres de l'IMBISA condamnent également " la destruction des biens publics et privés " car il s'agit d'un dommage " au bien commun, la propriété étant nécessaire au développement intégral du pays ".

Dans la note du 2 juillet reçue par l'Agence Fides, le Conseil des Eglises du Swaziland exprime " sa grande préoccupation face à la vague de violence qui sévit dans tout le pays et aux dommages causés aux personnes et aux biens ". Les responsables des dénominations chrétiennes d'Eswantini se demandent quelles sont les causes de la crise. "Le Covid-19 qui a touché le monde entier a perturbé la vie de tant de personnes qui ont perdu leur emploi, exacerbant ainsi les niveaux de pauvreté déjà élevés qui existent dans le pays. L'absence d'opportunités d'emploi a rendu les jeunes vulnérables et frustrés." Cela a généré une vague de protestations qui ont été brutalement réprimées. "Si la plupart des pillages sont le fait des manifestants, la police est responsable d'exécutions extrajudiciaires, d'arrestations arbitraires et de torture", précise la note."Nous avons recueilli des témoignages de personnes qui ont été enlevées de leur domicile par des agents de sécurité et des proches sont toujours à leur recherche", dénoncent-ils.

"Personne ne détient la solution pour sortir de la crise", affirment les dirigeants chrétiens, qui désignent le dialogue comme le seul moyen de trouver une solution de compromis qui puisse être acceptée par toutes les parties.