Ile Maurice: La Haut-Commissaire du Bangladesh rend une visite de courtoisie au Chef de la diplomatie

communiqué de presse

La Haut-Commissaire de la République populaire du Bangladesh à Maurice, Mme Rezina Ahmed, a rendu une visite de courtoisie, aujourd'hui, au ministre du Transport routier et du Métro léger, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce internationale, M. Alan Ganoo, à Port Louis.

Dans une déclaration à l'issue de la rencontre, Mme Rezina Ahmed a souligné que les discussions ont porté sur les excellentes relations bilatérales entre Maurice et le Bangladesh. Elle a souligné que le Bangladesh est le pays qui connaît une croissance la plus rapide en Asie, tout en ajoutant qu'elle a informé le ministre Ganoo des récents développements au Bangladesh et de sa vision pour l'avenir.

Elle a également rappelé que les deux pays ont des protocoles d'accord en cours et a déclaré que lorsqu'ils seront conclus, les relations bilatérales entre les deux pays atteindront de nouveaux sommets. D'autres sujets ont été abordés : la collaboration dans la lutte contre le COVID-19, et la coopération pour accroître le commerce et les investissements.

La Haut-Commissaire a également informé qu'à partir d'octobre 2021, le Bangladesh assumera la présidence de l'Indian Ocean Rim Association, après avoir occupé les fonctions de vice-président pendant deux ans.

Mme Ahmed est une diplomate de carrière, appartenant à la fonction publique du Bangladesh. Elle a occupé différentes fonctions au sein de la mission du Bangladesh à Canberra, Moscou, Yangon, et Milan. Elle a présenté sa lettre de créance au président par intérim de la République de Maurice le 18 juillet 2018.