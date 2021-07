Sénégal: Covid-19 et relance des pme - L'Adepme mobilise 2 milliards

145 entreprises sénégalaises issues des 14 régions du Sénégal ont été primées hier, mardi, à Dakar, à hauteur de 14 millions environ par Pme. Ce, à l'issue de la 2ème édition du concours national de business plan. A cette cérémonie de remise de prix, le ministre du Commerce Assome Aminata Diatta a invité les bénéficiaires a en faire bon usage.

Le ministre du Commerce et des Pme Assome Aminata Diatta procédant hier, mardi 6 juillet, à Dakar à la remise de prix à 145 lauréats de la 2ème édition du concours national de business plan a fait savoir que l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes (Adepme) a pu, grâce à ses partenaires, notamment la Banque mondiale, mobiliser quelques 2 milliards de francs CFA. « Je voudrais aussi rappeler que grâce au prêt octroyé parla Banque mondiale, l'Agence de développement et d'encadrement des Adepme a pu mobiliser plus de 2 milliards de FCFA. Ce montant vise à soutenir les plans de développement des Pme sénégalaises et à préserver leurs emplois », a-t-elle dit. Ce programme de subvention aux Pme, « montre avec clarté, visibilité et lisibilité cette préoccupation du Chef de l'État. Quelle est cette clarté ? Celle d'avoir un secteur privé fort et compétitif au Sénégal », a-t-elle indiqué, non sans remercier tous les partenaires comme la Banque Of Africa et Ecobank qui sont des partenaires de l'Adepme dans cette édition.

Par ailleurs, elle a invité les bénéficiaires en à faire bon usage. « Je suis certaine que vous ferez bon usage de cette subvention. Cela permettra à ce programme d'atteindre ses objectifs à savoir participer pleinement à la création et la préservation des emplois, au maintien de la compétitivité du secteur privé sénégalais, surtout dans cette période difficile qui affecte l'ensemble des économies», s'est ainsi adressé aux lauréats de la 2ème édition du concours national du business plan.

Pour cette 2ème édition, ce sont quelques 145 entreprises sénégalaises qui ont été choisies à la suite d'une rigoureuse sélection dans les 14 régions du pays. Le Dg de l'Adepme, Idrissa Diabira a magnifié la qualité et la diversité des projets proposés par des jeunes. «Je salue la fertilité des idées à travers ce concours. Ce qui montre à suffisance que ce pays qu'est le Sénégal regorge du talent comme l'attestent les résultats du concours», soutient-il.