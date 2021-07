Sénégal: Parc industriel intégre de Diamniadio - 60 milliards pour la réalisation de la phase 2

La deuxième phase du Parc industriel intégré de Diamniadio est prévue sur une superficie « de 40 hectares, pour un investissement de 60 milliards de francs CFA sur financement d'Eximb Bank Chine », a dit le président Sall.

Les infrastructures seront réalisées parles entreprises chinoises Consortium Sichuan Road, Bridge Group Co.ltd et CGCOC Group Co.ltd Suarl. « Plus de 235.000 mètres carrés d'espaces de hangar, un immeuble ainsi qu'un parc logistique y seront aménagés», lit-on dans un document transmis à la presse.

Lequel document mentionne que plus de 20 entreprises sont sur la liste d'attente pour la phase 2 du projet. Ce parc se veut un espace d'accueil d'investisseurs visant à créer les conditions d'émergence et de développement d'un pôle industriel vecteur de compétitivité et de croissance. Il cible l'essentiel des acticités à fort potentiel de valeur ajoutée, non polluantes et créatrices d'emplois (industrie, artisanat, fabrication ingénierie légère, textile et agroalimentaire).

A noter que lors de la première phase inaugurée en novembre 2018, quatre hangars ont été réalisés.