Sénégal: Sédhiou / Campagne régionale de prévention de la fraude et de la corruption - L'Ofnac «capacite» des acteurs locaux

L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) a démarré hier, mardi 6 juillet, une vaste campagne de sensibilisation sur deux semaines destinée au renforcement de capacités des acteurs locaux de la région de Sédhiou. Les modules portent sur les mécanismes de prévention des faits de fraude et de corruption. La collecte des taxes municipales et l'établissement des pièces d'état civil sont entre autres les activités ciblées. Un dispositif de suivi est déjà installé, diton, pour mettre la région de Sédhiou à la tête de celles qui détiennent la palme de l'intégrité.

Par l'organisation, au niveau déconcentré, de ces ateliers de renforcement de capacités des acteurs locaux et autres agents de collecte des taxes, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) entend ainsi prévenir des manquements et autres infractions connexes ou assimilées, y compris l'établissement frauduleux des pièces d'état civil. Abdoulaye Diagne, le chef de la division information, éducation et communication de l'Ofnac a déclaré que « l'objectif de cet atelier, c'est de dérouler un ensemble de programmes à Sédhiou.

Pour rappel, Mme la présidente de l'Ofnac Seynabou Ndiaye Diakhaté avait rencontré l'Association des femmes leaders de Sédhiou et leur avait promis que la première des activités serait au bénéfice de la région de Sédhiou. Raison pour laquelle nous avons décidé de dérouler une série d'activités dans la région ». Il ajoutera que « ces activités sont le renforcement de capacités des collecteurs de taxes, des activités sur l'état civil, des comités départementaux de développement (CDD) et une journée portes ouvertes. Il s'agit en fait de dérouler la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la fraude et la corruption. L'idéal, c'est de prévenir avant même qu'il ait des faits de fraude et de corruption ».

L'adjoint au gouverneur de Sédhiou chargé des affaires administratives qui présidait les travaux souligne que les pratiques de fraude et de corruption gangrènent l'économie et même l'Etat de droit : « ce sont des mesures de prévention contre la fraude et la corruption ainsi que des infractions connexes ou assimilées.

C'est un fléau qui gangrène notre société, qui gangrène notre économie et touche durablement et sensiblement notre Etat de droit», explique Modou Guèye. Abdoulaye Diagne, le chef de la division information, éducation et communication de l'OFNAC de rassurer d'un suivi des recommandations pour hisser au sommet la région de Sédhiou en matière d'intégrité : « il y aura effectivement un suivi par rapport aux activités qui seront programmées. Nous disposons déjà de quatre volontaires à Sédhiou et nous envisageons de renforcer ce nombre à l'issue de ces ateliers. C'est véritablement d'instaurer l'intégrité et l'éthique et de hisser la région de Sédhiou comme une référence en matière de lutte contre la fraude et la corruption au Sénégal ».

D'autres ateliers seront organisés dans le département de Bounkiling et de Goudomp, diton, pour élargir le champ d'intervention avec un vaste dispositif de communication pour que nul n'en ignore et de façon durable. En salle, les participants ont exprimé une satisfaction d'être capacités pour prévenir des risques auxquels ils sont généralement exposés par ignorance.