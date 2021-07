Sénégal: Macky Sall sur la récrudescence de la Covid-19 - «J'invite la population à aller se faire vacciner»

Le président de la République a procédé à Diamniadio hier, mardi 06 juillet, à la pose de la première pierre de la deuxième phase de la plateforme industrielle internationale de Diamniadio. A cette circonstance, il a réaffirmé sa volonté de faire de l'industrialisation, un levier de croissance et de consolidation des performances socioéconomiques du Sénégal, non sans inviter les populations à continuer la lutte contre la Covid-19.

Le président de la République Macky Sall a lancé un énième appel à l'endroit de la population Sénégalaise pour la lutte contre la Covid-19, hier, mardi, lors de la cérémonie de pose de la première pierre de la phase 2 de la plateforme industrielle de Diamniadio. « Je remercie le ministre Moustapha Diop pour avoir respecté à la lettre ma directive de ne pas organiser d'accueil pour la cérémonie qui nous réunit ce jour à Diamniadio ... et en fin de semaine à Louga, compte tenu de toute cette épidémie de Covid-19 », a fait savoir le chef de l'Etat.

Avant de poursuivre : « c'est l'occasion pour moi d'attirer l'attention de toute la population Sénégalaise sur le fait que la maladie est encore présente comme elle l'est partout dans le monde ». Pour le chef de l'Etat, il faut continuer à respecter les gestes barrières notamment le port obligatoire du masque, le lavage des mains, la distanciation physique et surtout la vaccination. Mais, à ce niveau, dira le président Sall, « nous avons fait des efforts pour non seulement bénéficier de dons de vaccins de la part des partenaires comme la République populaire de Chine qui a été la première mais également à travers l'initiative Covax regroupant plusieurs pays et partenaires... ».

Par rapport à la disponibilité des vaccins, le chef de l'Etat a assuré que « le Sénégal continue à acquérir des vaccins Sinopharm ». Occasion pour lui de remercier Hi Jinping, président de la République populaire de Chine à travers son ambassadeur présent pour les circonstances. Ce, en raison de la posture de la Chine en qualité de bailleur. Dans le même registre, le président Sall dira : « Pour l'instant, le vaccin Sinopharm est le seul disponible que nous achetons.

Et donc, j'invite les populations à aller se faire vacciner et celleci (vaccination) reste l'un des moyens les plus sûrs ». La cérémonie qui s'est déroulée dans la sobriété avec quelques officiels et autres souteneurs loin de remplir les cinq tentes dressées pour la cérémonie, fera dire au chef de l'Etat qu'« en raison de la recrudescence des cas de la Covid-19, observée ces derniers temps, il en sera ainsi tant que nous serons dans cette situation »