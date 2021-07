Sénégal: Présidence FSF / Dépot de candidatures - Me Senghor, Saer Seck et Mbaye Diouf Dia évitent la forclusion

Pourrait-on assister à quatre candidatures pour la conquête du fauteuil du président de la Fédération sénégalaise de football dont l'élection est prévue le 7 août prochain ? Rien est encore sûr. Les pourparlers vont bon train pour trouver un consensus. Toutefois, pour éviter la forclusion, le protocole de Tamba avait demandé à Mbaye Diouf Dia, Saer Seck et Me Augustin Senghor de déposer leur candidature. C'est désormais chose faite depuis hier, mardi 6 juillet. Reste maintenant à savoir si Louis Lamotte parviendra à convaincre les protagonistes d'ici demain.

Et de quatre. Après Mady Touré qui a déposé sa candidature et même entamé sa campagne depuis hier, mardi 6 juillet, trois autres candidats se sont rendus hier, à la Fédération sénégalaise de football (FSF) pour y déposer leur dossier de la candidature. Il s'agit du président sortant, Me Augustin Senghor (président Us Gorée), de son vice-président Saer Seck (Président Diambars) et de Mbaye Diouf Dia (Président Touré Kunda).

Une décision actée suite à la réunion de Tambacounda où les trois responsables susmentionnés étaient présents à coté de Louis Lamotte qui fait désormais office de coordonnateur du consensus mais aussi de Abdoulaye Saydou Sow, ministre de l'Urbanisme. Selon des sources dignes de foi, Me Augustin Senghor devrait être porté à la tête de cette dynamique enclenchée il y a maintenant plusieurs semaines.

En témoigne confient nos sources, la présence des 13 présidents de ligue qui ont tenu à être présents lors du dépôt de la candidature du 1er vice-président de la Confédération africaine de football (CAF). «Excepté, Sedhiou où il y a eu un retard dans le renouvellement, tous les 13 présidents de Ligue étaient présents lors de la déposition de la candidature de Me Senghor. Nous voulons également qu'il en soit ainsi lors de tous nos déplacements», confie un responsable du football sénégalais non moins président d'une ligue régionale. Et d'ajouter, «nous avons jusqu'à jeudi pour les derniers réglages». «Si après rien est fait, nous irons en campagne avec le gouvernement du football sénégalais autour de Me Senghor», avance notre source. Ce qui a été confirmé par Kosso Diané, président de la Ligue de Kaolack et porte-parole du jour.

A la sortie du bureau du Secrétaire général de la FSF, Victor Ciss, M. Diané a déclaré que «c'est par souci de cohérence» que le collège des Ligues est venu déposer la candidature de Me Senghor. «C'est la suite logique de la réunion de Guerrero (Assemblée générale d'information) que nous voulons rester dans cette dynamique de consensus. Nous avons demandé à toutes les personnes intéressées de déposer leur candidature pour éviter la forclusion. Mais, qu'elles restent tranquilles et ne battent pas campagne. Un comité a été mis sur pied et nous travaillons pour trouver un consensus dynamique avec un programme clair et nous souhaitons que ce soit notre candidat (Me Senghor, Ndlr) qui porte le projet. A défaut d'un consensus, les urnes vont départager les candidats», tranche-t-il.