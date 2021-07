Algérie: La LOPIS compte intensifier ses activités et s'ouvrir sur les organisations internationales

Ouagadougou — Le nouveau secrétaire général de la Ligue des Oulémas, prêcheurs et imams du Sahel (LOPIS), Lakhmissi Bezzaz, a indiqué mercredi à Ouagadougou (Burkina Faso) que la ligue comptait intensifier ses activités et s'ouvrir sur les organisations internationales.

Dans une déclaration à l'APS, au lendemain de son élection en qualité de secrétaire général de la LOPIS lors de sa 2e assemblée générale dont les travaux ont pris fin mardi à Ouagadougou, M. Bezzaz a affirmé que la ligue était soucieuse de s'acquitter pleinement de sa mission de diffusion des connaissances contre l'extrémisme, évoquant le Guide des bonnes pratiques religieuses réalisé dans le cadre de ses efforts de lutte contre l'extrémisme violent.

Ce Guide est le premier d'une série de projets d'envergure au service des nobles missions de la ligue, notamment la diffusion des valeurs de tolérance et de coexistence, a-t-il fait savoir.

Abordant les priorités de la ligue au cours de la prochaine étape, M. Bezzaz a affirmé qu'elle intensifiera ses activités et s'ouvrira sur les acteurs de la lutte contre l'extrémisme, en particulier les organisations internationales partageant la même préoccupation.

Concernant le 12e Atelier de la LOPIS sur le thème "remédier à l'extrémisme: acceptation de l'autre, de la théorie à la pratique", il a souligné l'importance de cette thématique dans un contexte mondial marqué par le rejet de l'autre, soutenant que "ce phénomène va à l'encontre des valeurs islamiques et humaines".

Ce thème, a-t-il dit, a suscité un large débat entre les membres de la ligue et les imams du Burkina Faso présents en force à l'atelier.

S'agissant du choix du Burkina Faso pour abriter les travaux de la 2e Assemblée générale de la ligue et de son 12e atelier de travail régional, le SG a mis en avant l'insistance des membres de la ligue à organiser cet événement dans ce pays qui est, selon lui, "un prolongement naturel de ceux du Sahel", et ce pour exprimer "le soutien de la ligue aux populations et aux autorités du Burkina Faso".

Il a en outre estimé que ce qui se passe au Burkina Faso est la plus grande preuve du danger du discours extrémiste, car, dira-t-il, ce pays, qui était loin du danger du terrorisme, souffre désormais de ses affres.

Et de conclure que son plébiscite par les membres de la ligue en sa qualité de Secrétaire général lui permettra de représenter au mieux l'Algérie en apportant une valeur ajoutée.

Né le 19 mai 1965 à Dhalaa (Oum El Bouaghi), M. Lakhmissi Bezzaz occupe actuellement le poste d'inspecteur général au ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, depuis 2014. Il a également occupé plusieurs postes au sein du même département ministériel, depuis qu'il l'a rejoint en 1997, dont celui de directeur des Affaires religieuses dans plusieurs wilayas et d'inspecteur central au ministère.

M.Bezzaz a en outre obtenu une licence et un Magister en sciences islamiques à l'Université de l'Emir Abdelkader de Constantine et un doctorat sur le thème "Phénomène de l'extrémisme et du radicalisme à travers le Saint Coran et la Sunna", soutenu en 2008 à l'Université de Batna. Il a enseigné dans les universités de Constantine, Batna et Tlemcen en sa qualité de professeur associé et représenté l'Algérie dans plusieurs colloques scientifiques, locaux et internationaux.