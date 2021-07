Congo-Brazzaville: Journées nationales du patrimoine - La première édition ouverte

La cérémonie d'ouverture de la première édition des journées nationales du patrimoine au Congo a été patronnée par le ministre de la Culture et des Arts, Dieudonné Moyongo, le 6 juillet à l'hôtel de la préfecture de Brazzaville.

Les Journées nationales du patrimoine qui se déroulent sur le thème : « Le patrimoine culturel congolais : identification, valorisation et pérennisation », comprendront des expositions du patrimoine matériel, des illustrations du patrimoine immatériel, des visites guidées de sites et monuments, et un atelier. Le ministère de la Culture et des Arts entend, du 6 au 8 juillet 2021, faire prendre conscience au grand public, en général, et aux jeunes, en particulier, de l'importance de ces biens matériels et de ces éléments immatériels qui confèrent aux Congolais leur identité.

Dieudonné Moyongo a fait savoir que la culture fonde l'identité d'un peuple, et partant, d'une nation. Sur ce, la nécessité de préserver son patrimoine culturel, pour un groupe social donné, devient un impératif fondamental de survie. L'urgence de cet impératif est devenue d'autant plus imminente que « globalisation » et « mondialisation » qui sont les maitres-mots de ce siècle.

« Dans le contexte de notre pays, le ministère de la Culture et des Arts qui a reçu mandat de protéger et de promouvoir le patrimoine national tant culturel que naturel ne ménage et ne ménagera aucun effort pour souscrire à cet impératif de survie qu'est la préservation de ce qui caractérise l'être profond des Congolais, leur tréfonds, je veux dire, notre identité », a-t-il déclaré.

Instituées par arrêté 7135/ MCA-MFB du 26 octobre 2019, les « Journées nationales du patrimoine » visent de manière générale à promouvoir le patrimoine culturel national. Auprès du public, il s'agit de sensibiliser au rôle et à l'importance de la sauvegarde dudit patrimoine. Cela permettra de renforcer, au plan national, le dialogue interculturel, a indiqué le directeur général du patrimoine, le Pr Joseph Itoua.

Le Congo, a-t-il souligné, dispose d'un patrimoine riche et varié qui comprend des sites naturels tels qu'Ekoti ya Monseigneur, les gorges de Diosso, le Lac Nouambale-Ndoki, les Chutes de la Loufoulakari, etc. Il comprend aussi le riche trésor légué par les anciens, celui issu du génie humain, trésor qui fait partie de la culture générale. C'est le cas d'Otwere, du Lemba, du Ndjobi, des danses Kiébé-Kiébé, Monda, etc. Ce patrimoine a une importance culturelle, économique, historique, esthétique et identitaire. La gestion de ce patrimoine incombe au ministère de la Culture et des Arts, notamment à la direction générale du patrimoine et des archives, organe technique chargé d'assurer la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines, entre autres, des sites culturels et naturels, tel que le stipule le décret 2010-14 du 28 janvier 2010 en son article premier, sur les attributions de la direction générale du patrimoine et des archives.

S'agissant de l'apport du Congo au patrimoine culturel mondial, le Pr Joseph Itoua a signifié que de son riche patrimoine n'ayant pas encore fait l'objet d'un inventaire exhaustif, le Congo a, avec le concours d'autres pays d'Afrique centrale, enrichi le patrimoine culturel mondial en y inscrivant un certain nombre de biens. Tel est le cas du parc national d'Odzala-Kokoua, situé de part et d'autre des départements de la Cuvette-Ouest et de la Sangha en 2008. Par ailleurs, en 2020, sur instruction du président de la République, chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, le Congo, en relation avec la République démocratique du Congo, s'est engagé à inscrire la rumba au patrimoine mondial de l'Unesco. Cette inscription contribuera à coup sûr à l'enrichir.