Congo-Brazzaville: Chocolaterie - Danuta Nganko crée des chocolats made in Sénégal à la sauce congolaise

En janvier 2021, la Belgo-Congolaise Danuta Nganko a ouvert sa fabrique de chocolats artisanaux « Venko », dans les Mamelles à Dakar. Les chocolats de « Venko » sont un mélange de traditions chocolatières belges et de saveurs sénégalaises à la sauce congolaise.

« Venko » fusionne le chocolat belge avec des ingrédients d'origine locale tels que le bissap, ou la fleur d'hibiscus, et le moringa, créant un mélange de saveurs uniques avec une présentation élégante. « L'idée est de prendre un chocolat très classique et de le travailler avec des saveurs locales. J'espère qu'à l'avenir, mon travail pourra aider à mettre un peu ces saveurs à la mode », a déclaré Danuta Nganko à Reuters, dans le cadre de la journée mondiale du chocolat, célébrée le 7 juillet de chaque année.

Tous les pralinés de Venko sont fait maison et conçus uniquement avec des noix sénégalaises (arachides, cajou, etc.) , selon une technique lente pour garder intacte toutes les saveurs intrinsèques de la noix. La marque produit également des tablettes chocolat au lait/arachide caramélisée ainsi que du chocolat noir intense, poivre rare de la région de l'Equateur en République démocratique du Congo (RDC). « Un petit palet tout en puissance pour les amateurs », a indiqué « Venko » .

Pour le moment, la clientèle de « Venko » est composée beaucoup plus d'expatriés car, selon Danuta Nganko, c'est une clientèle qui est plus familière du produit et qui connaît le chocolat artisanal. Mais,la clientèle sénégalaise commence également à s'intéresser aux produits de « Venko » avec ses goûts aux saveurs locales. A cet effet, Danuta Nganko a fait savoir à Reuters qu'elle a pour ambition de changer la façon dont les Sénégalais perçoivent le chocolat. « Le prochain défi sera d'habituer les clients sénégalais à acheter du chocolat au quotidien. Ils n'achètent pas encore de chocolat comme quelque chose à avoir dans le réfrigérateur et à prendre une bouchée, mais nous y arriverons », a déclaré l'entrepreneure. A cause de la pandémie, « Venko » s'est spécialisé dans les livraisons et la restauration pour des événements spéciaux.

Héritage parental

Le nom « Venko » est inspiré du nom de la boulangerie créée par les parents de Danuta Nganko pendant son enfance dans ce qui était, à l'époque, l'ex-Zaïre. « Mon nom est d'origine polonaise. Ma marraine est polonaise et elle était une amie à mes parents dans le village où je suis née au Congo. Je suis née dans une plantation de canne et sucrée et c'était donc ma destinée d'atterrir dans du sucré. Mes parents avaient une usine de gaufres et de crèmes glacées à Kinshasa. J'ai toujours grandi dans la nourriture, dans la production, J'ai vécu dans plusieurs pays et, au fil du temps, je suis devenue chef cuisinier. Le chocolat est venu à moi via mon parcours de chef cuisinier, où je travaillais beaucoup le chocolat. J'ai toujours inclus dans ma cuisine, et maintenant dans mes chocolats, beaucoup de saveurs locales, de produits locaux et faire honneur au terroir africain », a déclaré Danuta Nganko dans une interview avec la télévision sénégalaise TFM. Danuta Nganko a estimé que, pour un cuisinier, le chocolat est un produit fascinant, extrêmement technique et qui demande beaucoup de concentration et de recherche. « C'est ce que j'aime faire et cela me correspond bien », a-t-elle fait savoir à TFM.