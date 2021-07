Congo-Brazzaville: Championnat national direct Ligue 1 - La reprise fixée au 2 octobre

La compétition pour le compte de la saison sportive 2021-2022 sera lancée le samedi 2 octobre prochain, a revélé la Ligue nationale de football dans son rapport synthèse.

Selon le chronogramme, l'ouverture des qualifications et des transferts des joueurs nationaux et étrangers pour toutes les ligues, notamment la première période de qualification sur TMS et DTMS, débute le 14 août jusqu'au 7 novembre 2021. Un calendrier de passage par club pour la qualification physique des joueurs sera en effet élaboré par la Linafoot.

L'organe technique de la Fédération congolaise de football exige à chaque club de ligue 1 de régulariser ses situations financières des joueurs qualifiés cette saison (2020-2021) en provenance des équipes de Ligue 2 et ligues départementales avant le début du championnat 2021-2022. Pour l'instant, seuls douze clubs sont assurés de disputer l'élite la saison prochaine. Il s'agit de l'AC Léopards, AS Cheminots, AS Otohô, Club athlétique renaissance aiglons (Cara), Diables noirs, Etoile du Congo, FC Kondzo, Interclub, Jeunesse sportive de Talangaï, Nico-Nicoyé, Patronage et V Club.

Le champion de la Ligue 2 et le vainqueur des barrages qui mettra aux prises le Racing club de Brazzaville et le deuxième de la Ligue 2 complèteront la liste. Pour permettre à l'AS Otohô et les Diables noirs de mieux affûter leurs armes pour les compétitions africaines, la Ligue a prévu un plan B qui consiste à organiser un tournoi de mise en jambe pendant le mois d'août. Les deux formations choisiront, selon la Linafoot, leurs adversaires. Et elle s'en chargera d'élaborer le calendrier des rencontres.

Dans le cadre des préparatifs de cette nouvelle saison, la Linafoot envisage d'organiser avant le 14 août la formation des secrétaires généraux de la Ligue 1, Ligue 2, des U-17 et du football féminin à Brazzaville, Dolisie, Pointe-Noire et Owando sur la gestion des documents administratifs, présentation des documents de qualification, l'enregistrement des joueurs dans le système électronique FIFA connect DTMS, TMS pour le football féminin et certains clubs de Ligue 2 .