Congo-Brazzaville: Footbal l/ Transferts - Des RD-Congolais de souche bougent

Il y a du mouvement du côté des Congolais et des binationaux en ce mercato d'été ouvert depuis la fin du mois de mai. Aussi note-t-on le retour de prêts, les départs à la recherche du temps de jeu ou autres raisons.

L'on est en plein mercato d'été, et ça bouge significativement du côté des joueurs congolais et des binationaux, aussi bien en Europe, en Afrique qu'au pays. L'ailier international Chadrac Akolo est rentré à Amiens (L2 France), de retour de prêt d'hiver à Paderborn (D2 Allemagne). La saison dernière, il a disputé un total de vingt-trois matchs avec les deux clubs et inscrit trois buts. L'ancien joueur de Stuttgart a fait partie des Léopards lors du dernier stage de la sélection rd-congolaise en Tunisie assortie de deux rencontres amicales Fifa contre la Tunisie (match perdu 0 but à 1) et contre le Mali (1 but partout).

Un autre international, Benik Afobe Tunani va officiellement en prêt à Millwall (Championship -D2 Angleterre-). Lié à Stoke City (D2 Angleterre), il revient d'un prêt à Trabzonspor en Turquie, le joueur formé à Arsenal a disputé vingt-huit matchs en Super Ligue turque pour quatre buts. L'attaquant international Britt Assombalonga a trouvé un point de chute après son départ de Middlesbrough où il a fait quatre ans et marqué 61 buts. Libre de tout contrat, il a signé pour trois saisons à Adana Demirspor, club promu en D1 en Turquie. Pressenti d'abord au Glasgow Rangers (D1 Ecosse), il a finalement pris l'option de quitter le Royaume Uni. Le fils de l'ancien international Assombalonga était arrivé à Middlesbrough en provenance de Nottingham Forest pour 17,1 millions d'euros. Après l'Angleterre, le voilà relancer sa carrière en Turquie.

Le latéral droit international Djuma Shabani (28 ans) a quitté l'AS V.Club de Kinshasa pour Young Africans en D1 Tanzanienne. Libre après quatre saisons passées chez les Dauphins Noirs de la capitale congolaise, il a signé pour deux saisons, et rejoint dans ce club son ancien coéquipier Mukoko Tonombe. Le jeune attaquant binational Cyril Ngonge (21 ans) s'est engagé avec Groningue (D1 Pays-Bas) pour quatre prochaines. Son club précédent, c'est Waalwijk (D1 Pays-Bas). Formé au Club de Bruges en Belgique, ce fils de l'ancien attaquant international Michel Ngonge aura pour coéquipier l'expérimenté et ancien international néerlandais Arjen Robben. Le jeune Ngonge a participé au maintien de Waalwijk en D1 hollandaise, ayant disputé vingt matchs et inscrit cinq buts et signé deux passes décisives, toutes compétitions confondues.

Après une saison moyenne au Chahab Riadi Belouizdad en Algérie où il était venu pour trois saisons, le milieu offensif Maecky Ngombo (26 ans) est retourné en Europe où il s'est engagé pour deux ans en faveur de la formation de Botosani (D1 Roumanie). Formé au Standard de Liège en Belgique, il est passé par Go Ahead Eagles (Pays-Bays) avant de tenter l'aventure africaine à Belouizdad où il a disputé la Ligue des champions. Il a disputé douze matchs dont six en Champions'League et inscrit un but et deux passes décisives.