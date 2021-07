Congo-Brazzaville: Arts martiaux - Les 25es championnats nationaux de Karaté s'ouvrent à Bukavu

La compétition nationale de karaté sera organisée dans le chef-lieu de la province du Sud-Kivu avec la participation des athlètes venus de treize provinces de la RDC.

La Fédération de Karaté do du Congo (Fékaco) organise, du 5 au 11 juillet, à Bukavu dans la province du Sud-Kivu, les 25es championnats nationaux de karaté. La première délégation de Fékaco séjourne dans le chef-lieu du Sud-Kivu quasiment une semaine avant l'ouverture de la compétition afin de superviser l'organisation de cette joute nationale de cet art martial d'origine japonaise. Cette délégation a été composée de six membres, notamment le trésorier général Boniface Tshula, du directeur technique national Georges Mambona, président de la commission des arbitres Me Honoré Massamba, de Nolly Malamba, membre de la commission des arbitres, ainsi que de Fils Kamunga, le chargé de communication de la Fékaco. L'opérateur de prise de vue Fabrice Kitoko fait aussi partie de cette première délégation de la Fécako. Le président de la Fédération, Freddy Kombo, a joint Bukavu quarante-huit heures plus tard.

Treize provinces sur les vingt-six du pays ont confirmé leur participation à cette rencontre nationale de karaté. Il s'agit de Kinshasa, le Nord-Kivu, le Sud Kivu, le Maniema, le Tanganyika, le Haut-Katanga, l'Ituri, le Kongo central, la Mongala, la Tshopo, le Kasaï orientale, le Kasaï central et l'Équateur. Selon le programme, la réunion technique et tirage au sort pour les kata et kumité s'effectueront le 8 juillet. les épreuves de katas (démonstrations) et kumité (combats) individuels auront lieu du vendredi 9 au dimanche 11 juillet. Les kata et kumité par provinces sont prévus pour le 10 juillet.

Après la compétition, la Fékaco tiendra, le 12 juillet, à Bukavu son assemblée générale ordinaire. Le président Freddy Kombo de la Fékaco a, au cours d'une intervention à la presse, indiqué sa volonté de redynamiser le karaté do en République démocratique du Congo (RDC), par l'instauration en premier lieu d'un Ranking national. «C'est le début d'une nouvelle ère. Vivement le renouveau du karaté avec la redynamisation des activités et la dotation d'un siège digne de son nom », déclarait-il.