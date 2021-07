Maroc: Nécessité d'engager un débat sur la réforme politique pour la poursuite du processus de consolidation du choix démocratique (Nizar Baraka au Forum de la MAP)

Rabat — Le secrétaire général du Parti de l'Istiqlal (PI), M. Nizar Baraka, a insisté, mercredi à Rabat, sur la nécessité d'engager un débat sur la réforme politique pour la poursuite du processus de consolidation du choix démocratique et la réalisation du développement pour l'ensemble des citoyens.

M. Baraka, qui était l'invité du Forum de la MAP sur le thème "le Parti de l'Istiqlal face aux défis du paysage politique et partisan national", a appelé à engager, après les élections, un débat sur la réforme politique pour s'accorder sur une vision de nature à rétablir la confiance des citoyens en l'action politique, et poursuivre le processus de consolidation du choix démocratique et la réalisation du développement pour l'ensemble des citoyens.

Le secrétaire général du PI a exhorté, à cette occasion, les citoyens à se mobiliser pour participer à l'opération électorale à travers le vote, considérant que "le fait de s'abstenir est en réalité un vote en faveur de la continuité, de l'élargissement des disparités spatiales et de la marginalisation de plusieurs jeunes et femmes".

M. Baraka a formulé l'espoir que les prochaines élections aboutissent à la formation d'un gouvernement fort et harmonieux sur la base d'un projet collectif, soulignant que le futur gouvernement devra affronter de grands défis étant donné que "la marge de manoeuvre est réduite à cause des répercussions de la pandémie du Covid-19, de la situation sociale fragile et de la crise de confiance".

Pour cela, a-t-il fait observer, la situation n'est pas facile et requiert de la responsabilité, du courage et d'avoir une conception d'avenir et la capacité de la concrétiser sur le terrain et de faire adhérer tous les acteurs à sa mise en œuvre.

Pour ce qui est de la question des coalitions, le secrétaire général du PI a souligné que l'expérience a montré que les coalitions préalables généralement ne se respectent pas, d'où l'importance de s'accorder plutôt sur les politiques à mettre en oeuvre que sur les alliances électorales, notant que la coalition avec les partis de l'opposition demeure possible à condition de s'inscrire dans le cadre du programme qui sera présenté par le parti et qui se base sur la rupture avec les pratiques du passé.

Commentant les résultats des élections des représentants des salariés dans les secteurs public et privé au titre de 2021, M. Baraka a fait observer que ces résultats permettent de tirer une série de conclusions dont le taux élevé de participation qui a atteint 79 %.

Et de relever que l'Union Générale des Travailleurs du Maroc (UGTM) a occupé la première place au niveau du secteur privé, ce qui atteste la pertinence de l'offre proposée par le syndicat et sa conception des droits des salariés, de la classe moyenne et du changement, se félicitant que l'UGTM a enregistré un pas en avant en arrivant deuxième dans les secteurs public et privé.

Et M. Baraka de conclure que le futur dialogue social réunira trois syndicats seulement, dont l'UGTM, ce qui laisse pressentir plusieurs leçons.

Le Forum de la MAP est un espace de débat sur les questions d'actualité politique, économique, culturelle et sociale.

Des représentants des pouvoirs publics et des personnalités de divers horizons ainsi que des représentants des médias y sont conviés. Cette rencontre s'est déroulée dans le strict respect des mesures préventives contre la Covid-19.