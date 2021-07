Algérie: Feux de forêts à Khenchela - Important élan de solidarité

Khenchela — Des citoyens et des membres d'associations caritatives de la wilaya de Khenchela se sont portés volontaires, depuis dimanche soir et jusqu'à mardi, pour soutenir les efforts des éléments de la Protection civile et ceux de la conservation des forêts pour éteindre les feux qui ont ravagé de vastes zones de couvert végétal dans la wilaya.

Des centaines de citoyens ont rallié la région de Bir Ouasfane à Ain Mimoun, dans la commune de Tamza, pour contribuer à circonscrire les flammes et aider à l'évacuation des citoyens résidant dans le périmètre forestier, en plus de fournir des repas et des médicaments aux agents qui œuvrent à éteindre les flammes dans les forêts d'Ain Mimoun, Chélia et Bouhmama.

Le lieu de départ des incendies connaît une présence remarquable de membres de nombreuses associations caritatives et de la société civile qui orientent les citoyens participant aux opérations d'extinction des flammes et coordonnent avec les responsables de la Protection civile et ceux des forêts la distribution des repas à tous les participants à la lutte contre les feux et également aux familles évacuées.

Les organisateurs des actions de solidarité ont recensé, mardi, l'arrivée d'aides composées de 1.000 baguettes de pain, 8.000 bouteilles d'eau minérale fraîches, du lait, plus de 350 repas, des dizaines de kilogrammes de fruits ainsi que des cartons de médicaments.

Aussi, aux alentours de 14h00 ce mardi, plus de 30 camions-citernes ont pris le départ depuis la commune d'Ouled Rechache (Khenchela) en direction de Tamza pour contribuer aux efforts fournis pour l'extinction des incendies.

Des dizaines de citoyens de la wilaya de Khenchela ont également lancé sur leurs pages Facebook des campagnes de solidarité proposant d'assurer le transport aux personnes souhaitant se porter volontaires pour aider les éléments de la Protection civile à éteindre les flammes

Des propriétaires de comptes sur le même réseau social ont initié des campagnes de collecte de quantités considérables de produits alimentaires et de l'eau fraîche en plus de leur acheminement vers les lieux où sont déployés les agents de la Protection civile dans les forêts d'Ain Mimoun, Issoumer et kamouda.

Dans une déclaration à l'APS, le président de l'association 22 février "Sonatiba", Malek Hammam, a souligné qu'il a rejoint Bir Ouasfane en compagnie de 50 citoyens de son quartier, venus prêter main forte aux agents de la Protection civile et des forêts pour circonscrire les feux.

Il a ajouté que les habitants du quartier ont fait don aux agents sur le front des incendies de plus de 800 bouteilles d'eau fraîche, en plus de dizaines de cartons de lait, du fromage, des fruits et des médicaments pour appuyer modestement les efforts de ceux qu'il a qualifié d'hommes de paix.

Le Directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughlef, avait salué lors de la conférence de presse qu'il avait tenue conjointement avec le Directeur général des forêts, l'élan de solidarité des citoyens et des membres des différentes associations caritatives qui apportent aide et soutien aux agents de la Protection civile et ceux des forêts pour éteindre les incendies dans les forêts de Khenchela.

Il a également assuré que tous les moyens logistiques et humains nécessaires ont été mobilisés pour circonscrire les flammes, soulignant que plus de 500 éléments de la Protection civile sont déployés dans les forêts de Tamza et Bouhmama depuis trois jours pour éteindre les incendies.

De son côté, le Directeur général des forêts, Ali Mahmoudi, a relevé que les incendies dans les forêts d'Ain Mimoun à Tamza et les forêts limitrophes des communes de Chélia et Bouhmama ont ravagé environ 1.500 ha de couvert végétal constitué en majorité de pins d'Alep.