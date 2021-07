Maroc: Le PI prêt à opérer la rupture nécessaire avec les pratiques du passé (Nizar Baraka au Forum de la MAP)

Rabat — Le Parti de l'Istiqlal est prêt à opérer la rupture nécessaire avec les pratiques du passé, a affirmé mercredi son secrétaire général, M. Nizar Baraka, qui était l'invité du Forum de la MAP.

Lors de ce forum placé sous le thème "le Parti de l'Istiqlal face aux défis du paysage politique et partisan national", M. Baraka a mis l'accent sur la nécessité de rompre avec la société de rente et de privilèges et d'édifier celle des droits de l'Homme, afin de libérer les grandes potentialités dont regorge le Maroc, raviver les espoirs des citoyennes et citoyens, améliorer leur situation sociale et économique, et permettre au pays de surmonter certains échecs.

Le SG du parti de la balance a également appelé à mettre fin à la politique de privilèges accordés à certaines catégories et de défense des intérêts de lobbies au lieu de ceux des citoyens, tout en oeuvrant à la réduction des disparités sociales.

Et de relever que ceci requiert la lutte contre la pauvreté et l'élargissement de la classe moyenne, à travers l'élaboration d'une politique qui lui est dédiée.

M. Baraka a aussi fait part de l'adhésion du Parti de l'Istiqlal au Pacte national pour le développement apporté par le Nouveau modèle de développement, soulignant que "le Maroc a besoin d'un nouvel esprit, d'une orientation claire et d'un front interne solide mobilisé derrière SM le Roi Mohammed VI, pour opérer les réformes escomptées et réaliser un saut qualitatif en vue de renforcer la position du Royaume en tant que puissance régionale".

Le Royaume a besoin d'un gouvernement jouissant d'une crédibilité et d'un soutien populaire à travers une forte adhésion des citoyens aux prochaines échéances, a soulevé M. Baraka, appelant les citoyens à voter pour le parti "qu'ils croient à même de réaliser leurs ambitions".

Le Forum de la MAP est un espace de débat sur les questions d'actualité politique, économique, culturelle et sociale.

Des représentants des pouvoirs publics et des personnalités de divers horizons ainsi que des représentants des médias y sont conviés. Cette rencontre s'est déroulée dans le strict respect des mesures préventives contre la covid-19.