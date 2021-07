Afrique: Ouarzazate - des projets générateurs de revenus au profit d'anciens détenus (communiqué)

Ouarzazate — Des équipements pour la création de projets générateurs de revenus ont été remis, mercredi à Ouarzazate, à un total de 18 anciens détenus dans les centres pénitentiaires de cette province et ce, à l'initiative de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus.

Mobilisant un investissement global de 441.723,60 Dirhams, cette opération s'est déroulée en présence du gouverneur de la province de Ouarzazate, Abderrazak Al Mansouri, indique un communiqué de la Fondation.

Cette initiative intervient dans le cadre de l'accord de partenariat conclu entre la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus et la province de Ouarzazate, dans le cadre du programme de lutte contre la précarité de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) et en continuité des programmes de réinsertion menés par la Fondation au profit des détenus durant leur période d'incarcération.

Selon la même source, les équipements remis aux bénéficiaires serviront à la création de projets dans plusieurs domaines d'activité, notamment le commerce, les services et l'industrie, ajoutant qu'ils sont adaptés à la formation et aux compétences professionnelles des bénéficiaires, d'une part, et aux besoins du marché du travail, de l'autre, tout en prenant en considération les spécificités socio-économiques de la région.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme d'appui aux micro-projets et à l'auto-emploi au profit des anciens détenus pour la période 2020-2021, mené par la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, en application de sa stratégie intégrée pour la réintégration socioprofessionnelle, initiée sous la présidence effective de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste.

Elle est menée dans la continuité des programmes de réhabilitation et de réinsertion mis en œuvre par la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus et ses partenaires.

Ces programmes portent sur la formation professionnelle, la santé, l'enseignement, ainsi que l'accompagnement social, sanitaire, administratif et professionnel, sur la base d'un projet de vie mis en place par les centres régionaux d'accompagnement et de réinsertion relevant de la Fondation au profit de chaque bénéficiaire, le but étant de favoriser sa réinsertion socio-économique et prévenir les cas de récidive.