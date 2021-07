Maroc: Rabat - Présentation d'une encyclopédie sur la déconstruction du discours d'extrémisme

Rabat — L'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) et la Rabita Mohammadia des Oulémas du Royaume du Maroc ont présenté, mercredi à Rabat, la première partie de "L'Encyclopédie sur la déconstruction du discours d'extrémisme".

Fruit d'un partenariat entre les deux parties, l'ouvrage se propose de protéger et d'immuniser les jeunes musulmans contre les discours à la tonalité extrémiste et haineuse, que ce soit à l'intérieur des pays du monde islamique que lors de leur présence dans d'autres parties du globe.

L'encyclopédie propose des définitions des différentes formes d'extrémisme, démystifie les interprétations tendancieuses du texte sacré et des enseignements religieux, met à nu les techniques d'exploitation de cette dénaturation des valeurs authentiques de l'Islam pour semer la discorde et véhiculer une acception altérée de ses préceptes, tout en apportant des réponses à ces déviations pour aider les générations montantes à y faire face.

Lors du séminaire dédié à la présentation de cette encyclopédie, le directeur général de l'ICESCO, Salim Al Malik, a relevé que les musulmans ont longuement souffert de mouvements et d'organisations extrémistes faisant de la surenchère dans l'interprétation des versets coraniques et la compréhension de la Sunna, ce qui a semé la division, affaibli la Oumma et éloigné les fidèles des vertus du juste milieu et de la pondération.

Des forums et conférences sur l'extrémisme se tiennent depuis des décennies et le temps est venu pour que l'ICESCO et la Rabita capitalisent sur ces efforts dans la réalisation de ce travail conjoint, a-t-il affirmé, considérant que l'encyclopédie peut constituer une référence dans le traitement des méfaits de ce fléau à travers le monde.

De son côté, le secrétaire général de la Rabita, Ahmed Abbadi, a souligné que l'ouvrage est le point de départ pour un projet global de l'ICESCO et de la Rabita, visant l'élaboration de guides pour la protection et l'immunisation contre le discours extrémiste, notant que la première partie présente le cadre théorique de la déconstruction des fondements intellectuels de ce discours.

Cette partie s'articule autour de quatre axes ayant trait à la définition des notions et des méthodologies, la déconstruction des fondements intellectuels du discours extrémiste et la dénonciation des bases de cette pensée à sens unique, a-t-il détaillé.

L'encyclopédie ambitionne de rassembler et classifier les données liées au discours d'extrémisme, l'analyse de ses contenus et la déconstruction de ses notions. Il s'agit aussi de produire un discours alternatif selon les bases scientifiques, articulé sur la modération et qui offrira aux scientifiques, intellectuels et jeunes prédicateurs et Mourchidine les dispositifs nécessaires leur permettant de rationaliser la pratique religieuse et de contrer les dérives.