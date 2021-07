Maroc: Nizar Baraka au Forum de la MAP - Le futur gouvernement affrontera de grands défis

Rabat — Le futur gouvernement fera face à de grands défis relatifs à la marge de manœuvre et à la situation sociale, a estimé, mercredi à Rabat, le secrétaire général du Parti de l'Istiqlal (PI), M. Nizar Baraka.

Pour M. Baraka, qui était l'invité du Forum de la MAP sur le thème "le Parti de l'Istiqlal face aux défis du paysage politique et partisan national", le futur gouvernement affrontera de grands défis étant donné que "la marge de manœuvre est réduite à cause des répercussions de la pandémie de la Covid-19, de la situation sociale fragile et de la crise de confiance".

Pour cela, a-t-il fait observer, la situation n'est pas facile et requiert de la responsabilité, du courage et une vision de l'avenir ainsi que la capacité de concrétiser cette conception sur le terrain, avec l'adhésion de tous les acteurs dans sa mise en œuvre, formulant l'espoir que les prochaines élections aboutissent à la formation d'un gouvernement fort et harmonieux sur la base d'un projet collectif.

M. Baraka a également fait savoir que son parti est prêt à opérer la rupture nécessaire avec les pratiques du passé, mettant l'accent sur la nécessité de rompre avec la société de rente et de privilèges et d'édifier celle des droits de l'Homme, afin de libérer les grandes potentialités dont regorge le Maroc, raviver les espoirs des citoyennes et citoyens, améliorer leur situation sociale et économique et permettre au pays de surmonter certains écueils.

Le secrétaire général du PI a, dans ce sens, appelé à mettre fin à la politique de privilèges accordés à certaines catégories et de défense des intérêts de lobbies au lieu de ceux des citoyens, tout en œuvrant à la réduction des disparités sociales, relevant en ce sens la nécessité de lutter contre la pauvreté et l'élargissement de la classe moyenne, à travers l'élaboration d'une politique dédiée.

S'agissant des élections de 2021, il a affirmé que les expériences ont démontré que les alliances préélectorales ne sont pas souvent respectées, soulevant que l'alliance avec les partis de l'opposition reste possible à condition de respecter l'esprit du programme que "nous présentons", basé sur la rupture avec les pratiques du passé.

Commentant les résultats des élections des représentants des salariés dans les secteurs public et privé au titre de 2021, M. Baraka a fait observer que ces résultats permettent de tirer une série de conclusions dont le taux élevé de participation qui a atteint 79 %.

Et de relever que l'Union Générale des Travailleurs du Maroc (UGTM) a occupé la première place au niveau du secteur privé, ce qui atteste de la pertinence de l'offre proposée par le syndicat et que sa conception des droits des salariés et de la classe moyenne s'oriente vers un changement, se félicitant que l'UGTM a enregistré un pas en avant en arrivant deuxième dans les secteurs public et privé, ce qui constitue un saut qualitatif pour cette organisation syndicale.

Il a précisé que le futur dialogue social réunira trois syndicats seulement, dont l'UGTM.

Par ailleurs, M. Baraka a fait part de l'adhésion du Parti de l'Istiqlal au Pacte national pour le développement apporté par le Nouveau modèle de développement, soulignant que "le Maroc a besoin d'un nouvel esprit, d'une orientation claire et d'un front interne solide mobilisé derrière SM le Roi Mohammed VI, pour opérer les réformes escomptées et réaliser un saut qualitatif en vue de renforcer la position du Royaume en tant que puissance régionale".

Dans ce contexte, il a relevé que le Royaume a besoin d'un gouvernement jouissant d'une crédibilité et d'un soutien populaire à travers une forte adhésion des citoyens aux prochaines échéances, appelant les citoyens à voter pour le parti "qu'ils croient capable de réaliser leurs ambitions".

Sur le plan sanitaire, le SG du PI a salué le projet de fabrication et de mise en seringue au Maroc du vaccin anti-Covid19 et autres vaccins, dont la cérémonie de lancement a été présidée lundi par SM le Roi Mohammed VI.

Il a qualifié ce projet de "concrétisation de l'orientation stratégique du Royaume", affirmant qu'il a enclenché une nouvelle dynamique avec des signes de changement qui placent le Maroc comme puissance régionale et continentale agissante et qui joue un rôle fondamental dans les grandes questions au sein de son environnement arabe et euro-méditerranéen.

Le projet de fabrication et de mise en seringue au Maroc du vaccin anti-Covid19 et autres vaccins, dont la cérémonie de lancement a été présidée lundi par SM le Roi Mohammed VI, est une concrétisation de l'orientation stratégique du Royaume en tant que force régionale agissante pour la promotion des intérêts du continent, a souligné le secrétaire général du Parti de l'Istiqlal, M. Nizar Baraka.

M. Baraka a tenu à relever que le Royaume deviendra parmi les rares pays qui ont la capacité de produire le vaccin anti-Covid19, notant que ce projet pionnier est de nature à renforcer la souveraineté sanitaire du Royaume et conforter la diplomatie sanitaire au niveau du continent africain.

