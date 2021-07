Maroc: La prison locale d'Aït Melloul 2 se dote d'une unité d'hémodialyse

Aït Melloul — Le délégué général à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion, Mohamed Salah Tamek, à procédé mercredi au sein de la prison locale d'Aït Melloul 2, à l'installation d'une unité d'hémodialyse s'inscrivant dans le cadre de l'amélioration de la qualité des soins prodigués par l'établissement pénitentiaire à ses pensionnaires.

Cette initiative est le fruit de la mise en œuvre d'une convention signée en mars 2019, entre le ministère de la Santé, l'Initiative nationale du développement humain (INDH), la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, ainsi que la Fondation Amal pour l'hémodialyse et œuvres sociales.

"L'installation de ce centre d'hémodialyse traduit la volonté royale de promouvoir la situation sociale et sanitaire des personnes incarcérées, et consacre les principes de l'équité et de l'égalité des chances concernant l'accès aux soins de santé pour toutes les catégories de la société marocaine", a indiqué à la MAP, le chef de la division des soins de santé au sein de la DGAPR, Taoufik Abtal.

De son côté, le président de la Fondation Amal, Mustapha Faouzi, qui assure la gestion de cette unité, a salué cette initiative visant à alléger les souffrances de pensionnaires souffrant d'insuffisance rénale, relevant dans ce sens, que l'association a mobilisé des cadres médicaux qualifiés pour assurer le bon déroulement des séances d'hémodialyse.

Ont pris part à la cérémonie d'installation de cette unité d'hémodialyse, le Wali de la région Souss-Massa, Gouverneur de la préfecture d'Agadir Ida Outanane, Ahmed Hajji, le gouverneur de la préfecture d'Inezgane-Aït Melloul , Ismail Aboulhoukouk, les représentants des institutions partenaires, ainsi que les autorités locales.

A rappeler que deux unités ont été inaugurées en 2019 et 2020, respectivement aux prisons de Beni-Mellal et Nador et d'autres centres seront installés prochainement aux sein des établissements pénitentiaires l'Oudaya à Marrakech et Ras El Ma à Fès.