Cote d'Ivoire: Présentation officielle du livre « Le cœur et l'esprit»/Patrick Achi - "J'ai perdu un ami, mais j'ai le privilège d'avoir son rêve en moi"

Une heure trente minutes. C'est le temps qu'a duré la cérémonie de présentation officielle du livre né des manuscrits du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et mis en forme avec la participation de deux journalistes émérites que sont Zyad Limam du journal Afrique Magazine et Venance Konan, Directeur général de Fraternité Matin. C'était hier, dans une salle des fêtes du Sofitel hôtel Ivoire marquée par une forte présence de membres de la Grande famille du patriarche Péléforo Gon Coulibaly, des membres du gouvernement et de hauts responsables d'institutions.

Une heure trente minutes de partage d'émotions et de souvenirs ancrés dans la vie et l'œuvre d'Amadou Gon Coulibaly, en vue de témoigner de l'amour, de la foi et de la passion de ce grand homme pour la Côte d'Ivoire et le Président de la République Alassane Ouattara. Cette cérémonie spéciale, à la fois de dédicace et d'hommage, a été pour les personnalités présentes l'occasion de revivre les temps forts de la vie de l'auteur. Une vie qui, selon les auteurs, épouse aussi le rythme de l'évolution de la Côte d'Ivoire.

A cette cérémonie placée sous le haut patronage du Président de la République Alassane Ouattara, le Premier ministre Patrick Achi, la voix étreinte, a tenu à ressasser quelques souvenirs en mettant l'accent sur la fierté qu'il a eue à travailler avec ce grand homme d'État. « Pendant que Zyad et Venance écrivaient sa vie, moi, de l'autre côté, j'écrivais son rêve. (...). J'ai perdu un ami mais j'ai le privilège d'avoir son rêve en moi. Certains me voient présenter le projet de société d'Amadou Gon Coulibaly avec passion et ils s'étonnent parce que ce n'est pas simplement un projet de société. Ce n'est pas simplement un document écrit. Pour moi, c'est un rêve dans lequel un grand homme d'État a mis toute son énergie », a fait savoir le chef du gouvernement.

Il a surtout utilisé une image forte pour traduire son émotion : « Parlant d'Amadou Gon, je prends souvent l'exemple d'une femme enceinte qui perd son mari. Et chaque jour, dans les yeux de l'enfant qui naît, la femme voit le père. Elle l'élève, le fait grandir, le chérit dans l'amour. Chaque jour que je me lève pour aller au travail, chaque jour que je dois parler, j'évoque cet exemple et fais savoir que notre responsabilité est de faire en sorte que soit réalisé son projet de société, son rêve, sa vision pour la Côte d'Ivoire afi n qu'il n'ait pas vécu en vain ».En présence des personnalités, les journalistes qui ont donné vie à l'œuvre écrite par Amadou Gon Coulibaly ont aussi saisi l'occasion pour dévoiler les conditions ayant prévalu à la naissance de ce livre au titre précieux : « Le cœur et l'Esprit ».

Pour Djénéba Coulibaly épouse Okou, porte-parole de la famille Gon Coulibaly, il était surtout question d'exprimer aux journalistes collaborateurs, la reconnaissance de la famille pour avoir immortalisé AGC à travers ce livre-témoin. Cette œuvre écrite pour se souvenir. Une œuvre écrite pour se projeter. Une cérémonie qui a su se vêtir également de ses attributs artistiques avec les prestations du groupe Djarabikan, au son du balafon pour AGC, cet amoureux de sa culture et du balafon. Bomou Mamadou et le groupe artistique de l'Insaac étaient aussi présents pour apporter leur part de note chaleureuse, celle du maître de cérémonie, qui n'était autre que Yves Zogbo Junior .