Cote d'Ivoire: Coopération sino-ivoirienne - Le Reiac et Guanxi Management signent une convention de partenariat

Le Réseau des enseignants ivoiriens amis de la Chine (Reiac) et le cabinet Guanxi Management veulent mieux accompagner les acteurs du système éducatif ivoirien par la promotion de l'apprentissage de la langue chinoise en milieu scolaire.

A cet effet, les deux entités ont signé une convention pour mutualiser leurs efforts pour le renforcement de la coopération sino-ivoirienne et pour la promotion de l'apprentissage de la langue chinoise en milieu scolaire ivoirien, au lycée Sainte Marie à Cocody, le 3 juillet 2021.

Selon Randolphe Kichiedou, directeur général de Guanxi Management, le partenariat a pour objectif de favoriser le renforcement de la coopération sino-ivoirienne par la promotion de l'apprentissage de la langue chinoise en milieu scolaire ivoirien. Il vise également à offrir des avantages et opportunités à la Chine, à travers notamment son expertise et savoir-faire en termes d'éducation et de développement.

Le directeur général de Guanxi Management a saisi l'occasion pour saluer l'engagement du président du Reiac, Yoro Loua Christ-Aymet, par ailleurs chef de service, spécialiste en planification des ressources humaines au ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, qui a permis cette collaboration.

« Aujourd'hui, nous sommes satisfaits de cette convention et nous remercions le président pour cette franche collaboration », a soutenu M. Kichiedou. Il a par ailleurs saisi la même occasion pour présenter les axes majeurs à court et long termes de ce partenariat. Il s'agit, entre autres, d'organisation des journées d'excellence et ludique pour récompenser les meilleurs élèves au cours des examens de fin d'année d'une part, et connaître la culture Chinoise, d'autre part.

Pour Yoro Loua Christ-Aymet, cet accord consacre la concrétisation d'un processus qui consiste à trouver des structures qui partagent leur attachement à la Chine et leurs vœux de faire bénéficier des avantages que peut offrir la Chine à la jeunesse ivoirienne.

Il a, toutefois, réaffirmé sa volonté et son engagement à accompagner le cabinet Guanxi management dans sa vision.

Guanxi Management, il faut le noter, est un cabinet sino-ivoirien qui existe depuis quelques années. Sa mission est d'accompagner les hommes d'affaires chinois pour les besoins auprès des gouvernements africains.