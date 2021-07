Cote d'Ivoire: Dédicace du livre d'Amadou Gon Coulibaly - La gratitude de la famille Gon Coulibaly à Venance Konan et Zyad Limam

La salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire a accueilli, le lundi 5 juillet 2021, la cérémonie de dédicace du livre d'Amadou Gon Coulibaly, « Le Cœur et l'esprit ».

« Cher frère Venance, cher frère Zyad, la famille Gon Coulibaly vous prie de bien vouloir accepter ses vives félicitations et sa reconnaissance d'avoir contribué à immortaliser, à travers cette œuvre, notre cher frère. Que dis-je ? Votre cher frère ». C'est en ces termes que Mme Djenèba Gon, porte-parole de la famille, a exprimé la gratitude de sa famille à Venance Konan et Zyad Limam, qui ont participé à la réalisation de cette œuvre autobiographique. Qui donne une meilleure perception de la personne d'Amadou Gon Coulibaly.

C'est ainsi que l'ex-Premier ministre tiendra dans ce livre les propos suivants : « Que ce récit me présentant tel que je suis dans ma carrière, mes origines, les risques que j'ai pris, les convictions que j'ai eues, puisse nous détourner de la caricature ».

Selon la porte-parole de la famille, telle était la volonté du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en écrivant ce livre. Cette œuvre, dira-t-elle, retrace la vie bien remplie d'un homme épris de culture en général et de la culture sénoufo en particulier. Et cela, depuis sa tendre enfance, son adolescence, sa jeunesse, sa vie d'adulte, son parcours politique, son amour et son attachement à certaines valeurs telles que l'honnêteté, l'humilité, l'engagement, la croyance, la conviction, la sincérité, la fidélité, la loyauté, la responsabilité, le don de soi, le partage et bien d'autres qualités. L'honneur fait à Amadou Gon Coulibaly à travers ce livre est l'occasion, pour la famille, d'exprimer des remerciements sincères aux initiateurs de cette « belle entreprise ».

Aussi, la famille Gon a-t-elle associé à ces félicitations toutes les personnes qui ont collaboré à la réalisation de l'ouvrage « Le Cœur et l'esprit » d'Amadou Gon Coulibaly. Et surtout mis en avant toutes les valeurs constructives qui le caractérisaient et qu'il a su bien défendre. « Amadou Gon le discret, Amadou Gon le secret, apprécie fortement de là où il est », ce qui a été fait. La famille Gon a tenu à remercier le Premier ministre Patrick Achi pour sa sollicitude. Aussi, a-t-elle demandé au chef du gouvernement de renouveler ses remerciements au Président Alassane Ouattara et à la Première dame Dominique Ouattara pour leur affection constante qui n'a jamais fait défaut à Amadou Gon Coulibaly.

La famille Gon a également réitéré sa gratitude à toutes les personnes qui ont effectué le déplacement, signe de leur attachement à leur fi ls Amadou qui a consacré sa vie à travailler sans relâche et avec amour pour le développement de la Côte d'Ivoire, aux côtés d'un homme exceptionnel, le Pré-sident Alassane Ouattara, son père spirituel, à qui la famille Gon a rendu un vibrant hommage. Pour terminer, la porte-parole de la famille a invité le public à lire cet ouvrage passionnant, riche en enseignements et en leçons de vie, qui retrace la vie d'Amadou Gon Coulibaly